"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

– Мы с супругой Валентиной живём в этом доме с 1964-го, – рассказывает жилец этого дома, ветеран труда известного в городе завода «Факел», обслуживающего комическую отрасль, орденоносец, а ныне пенсионер Василий Михайлович. – Прекрасный дом, при немцах ещё построенный. Большие квартиры, высокие потолки – заходите и сами убедитесь – отличная звукоизоляция. Во дворе, как видите, у нас парковая зона с зелёными насаждениями и даже скульптурами.

Мы, жильцы, любим свой дом и совершенно не хотим отсюда выезжать. Тем более что компенсации за квартиры, которые у нас, по сути, отнимут, нам городские власти предложили копеечные. За нашу с женой двухкомнатную квартиру – 4,5 миллиона рублей. Но на эти деньги взамен мы сможем купить себе лишь скромную однокомнатную на окраине – а аналогичного метража в нашем районе стоит от 7,5 миллиона.

Все жители уже приговорённого к сносу дома, услышав о приезде журналистов из Москвы, собираются возле первого подъезда. Наперебой начинают повествовать об ужасной ситуации, в которой все они оказались:

«Мы были на приёме у главы города Елены Дятловой, она сказала: а нет у меня правовых оснований дать вам денег больше за ваши квартиры…»

– Я бы вообще поставил ребром вопрос о целесообразности нового моста, он здесь не нужен, – комментирует эксперт-специалист по изучению и сохранению культурного наследия (в частности индустриального) общественник Евгений Мосиенко. – Инициаторы проекта – городская администрация – напирают: мол, хотим разгрузить исторический центр от машин.

Но как раз здесь пробок не образуется. При этом новый мост срубит жилые массивы и пострадает зелёная зона – более тысячи деревьев будут уничтожены. Вместо них мы получим магистраль в историческом центре Калининграда. На что будут смотреть туристы – на поток машин?!