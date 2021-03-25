"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают
Жители Калининграда обращаются в Генеральную Прокуратуру, Следственный Комитет и журналистам с просьбой провести независимое расследование и наказать виновных в творящемся безобразии
Жители западной точки России – Калининграда – прислали в редакцию коллективное письмо: «…у нас происходят чудовищные вещи – ситуация похлеще печально прославившейся Краснодарской Кущёвки! Пожалуйста, разберитесь!»
Калининградская область – край необычный. Территория – «трофейная»: после Второй мировой досталась СССР. Огромное количество памятников архитектуры, истории, инженерной мысли, уникальных природных и парковых зон.
«Ныне это все уничтожается – повсеместно и бессовестно», – негодуют калининградцы.
«А нет у меня правовых оснований»
Сегодня весь город и область напоминают прифронтовую зону. Настроения уж точно как перед боем.
В самом центре, к примеру, на четырёхэтажном доме висит плакат с гражданской позицией: «Имеем право на достойное жильё. Мост не за наш счёт». Оказывается, городской и областной властью задумано здесь строительство шестиполосного автомобильного моста. И дом мешает стройке. Жильцам уже объявлено, что будут сносить.
– Мы с супругой Валентиной живём в этом доме с 1964-го, – рассказывает жилец этого дома, ветеран труда известного в городе завода «Факел», обслуживающего комическую отрасль, орденоносец, а ныне пенсионер Василий Михайлович. – Прекрасный дом, при немцах ещё построенный. Большие квартиры, высокие потолки – заходите и сами убедитесь – отличная звукоизоляция. Во дворе, как видите, у нас парковая зона с зелёными насаждениями и даже скульптурами.
Мы, жильцы, любим свой дом и совершенно не хотим отсюда выезжать. Тем более что компенсации за квартиры, которые у нас, по сути, отнимут, нам городские власти предложили копеечные. За нашу с женой двухкомнатную квартиру – 4,5 миллиона рублей. Но на эти деньги взамен мы сможем купить себе лишь скромную однокомнатную на окраине – а аналогичного метража в нашем районе стоит от 7,5 миллиона.
Все жители уже приговорённого к сносу дома, услышав о приезде журналистов из Москвы, собираются возле первого подъезда. Наперебой начинают повествовать об ужасной ситуации, в которой все они оказались:
«Мы были на приёме у главы города Елены Дятловой, она сказала: а нет у меня правовых оснований дать вам денег больше за ваши квартиры…»
– Я бы вообще поставил ребром вопрос о целесообразности нового моста, он здесь не нужен, – комментирует эксперт-специалист по изучению и сохранению культурного наследия (в частности индустриального) общественник Евгений Мосиенко. – Инициаторы проекта – городская администрация – напирают: мол, хотим разгрузить исторический центр от машин.
Но как раз здесь пробок не образуется. При этом новый мост срубит жилые массивы и пострадает зелёная зона – более тысячи деревьев будут уничтожены. Вместо них мы получим магистраль в историческом центре Калининграда. На что будут смотреть туристы – на поток машин?!
Личное право?
Дальше наш путь лежит к Пойме Товарного Ручья. Пойму тоже уже приговорили: здесь вырастут многоэтажки. Территория, на которой согласно нормативным актам о землепользовании нельзя ничего строить (является зоной защиты зелёных насаждений) вдруг оказалась внезапно переведена в зону среднеэтажной (до 10 этажей) застройки. То есть строить теперь можно.
Причём положенные общественные слушания (то есть информирование горожан) по изменению статуса земли проведены почему-то в период пандемии. По факту не было никакого информирования. Жильцы, узнав, что их без них женили, возроптали. И вот уже на берегу Поймы развернут плакат: «Нет застройке!».
– Пойма – это сложившаяся экосистема! Несёт огромную экологическую функцию! И водорегулирующую для города – она как фильтр, буферная зона! – подчёркивает геоэколог, кандидат географических наук Мария Кохановская.
Активисты пишут в различные ведомства протестные письма против застройки. Ответы получают убийственные: что Пойма уже вообще частная территория (принадлежит некоему ООО) и застраивать её или нет – личное право владельца. Это примерно как если бы Красная площадь в Москве вместе с мавзолеем вдруг отошла бы частному лицу. Как бы мы реагировали? Вот и калининградцы возмущены.
– Вот там стоит кран – уже начали строить два дома, 7- и 9-этажные, – рассержено машет рукой Мария Кохановская.
Едем дальше. «Суздальский парк». На местном уровне стал буквально символом беспринципной наглости одной стороны конфликта, и общественной борьбы – с другой.
– Однажды мы – жильцы близлежащих домов – замечаем: в нашем парке в считанные дни выросли некие … строительные объекты весьма странного вида. В количестве трёх штук, – повествует местный житель и общественник Евгений Токарь. – Начинаем разбираться.
И выясняется: что земля парка оказалась поделена на несколько частей и три из них… сданы в аренду. Некоему ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Земля эта, тоже неясно с какой радости, получила статус «под строительство объектов спортивного назначения».
И три избушки на курьих ножках ООО провело по документам как – вы сейчас упадёте – спортклубы для населения. Один – велосипедный, второй – спортивной ходьбы, третий – активных видов спорта (на фото – избушки «спортивного назначения», где разместятся, и то с трудом, человек десять, ну и, может беговая, дорожка – Прим. Sobesednik.ru).
Спросите, для чего сложная схема? А потому, что по закону, при нахождении на арендованной территории объектов капитального (!) строительства, арендатор имеет право приватизировать землю. В общем, кое-кто пытается отмахнуть в частную собственность кусок общественного парка.
– Очень долго мы расследовали все обстоятельства этой странной для нас ситуации, – продолжает активист.
– Добились приезда сюда губернатора области Антона Андреевича Алиханова. Волшебным образом он прибыл в аккурат перед недавней «горячей телефонной линией с президентом», которому мы всем микрорайоном планировали звонить. Мы провели Антона Андреевича по фейковым спортцентрам – он с нами любезно согласился, что это форменное безобразие, и пообещал разобраться.
Это очень правильно. Так как тема скандальная, а впереди выборы. Землю нужно немедленно возвращать в статус обратно парковой, а также выяснять, кто конкретно (фамилии, имена, должности) допустил её переход в иное качество, кто давал разрешение, ставил свои подписи и так далее. Надеемся, это выяснят Генеральная прокуратура и Следственный комитет во главе с Александром Ивановичем Бастрыкиным, известным своей принципиальной позицией. Очень ждём, спасибо!
Надежда – на «федералов». Чтобы цыкнули
Каждая последующая точка нашего маршрута по Калининграду и окрестностям – также болевая, «горячая». Накипело.
Центральный микрорайон. Уникальные тенистые корты. Также довоенные, а позже тренировались спортсмены со всего СССР.
– В новое время часть стадиона оказалась продана некоему гражданину, он размежевал и перевёл в категорию жилищной застройки! Готовится стройка! Проект подразумевает снос спортивной инфраструктуры, вырубку зелёных насаждений – вместо них будет элитный жилой комплекс с подземной парковкой! – негодует на этот раз спортивная общественность в лице члена правления областной федерации тенниса Павла Черных.
– Городские власти говорят на всех уровнях, мол, корты всё равно в плохом состоянии и не нужны. Это ложь – и состояние кортов очень хорошее, и дети тренируются со всей области, объект востребован и общедоступен!
В следующий раз мы слышим обещания, что корты всё же решено сохранить и выстроить рядом даже гостиницу для спортсменов… А у нас уже была одна «гостиница для спортсменов» – общества «Трудовые резервы» – ныне преобразована в офисный центр! Нас обманули ровно столько раз, сколько давали обещания! Поэтому будем прикладывать все силы – чтобы привести в чувство наших областных и городских управленцев!
Надежда одна – на федеральную власть. Чтобы они на наших зарвавшихся местных князьков хотя бы немножко цыкнули. На фоне, когда наш президент практически ежедневно даёт поручения развивать детско-юношеский массовый спорт, в Калининграде в угоду ангажированным застройщикам выделяются бешеные средства на строительство помпезных и, в общем, никому не нужных сооружений. Как хотите, но нет повышенного спроса у калининградцев на элитное жильё!
Улица Катина переживает массовую реконструкцию – проект уничтожает красивейшую тенистую аллею, высаженную в 1971 году советскими пионерами по случаю 10-летия полёта в космос Юрия Гагарина. Уникальный школьный сад здесь же – вырублен, вместо него уже выросли элитные частные особняки в два-три этажа. То же в посёлке Космодемьянское, на довоенных картах «при немцах» там располагался чудесный парк.
– Здесь сосны шикарные вековые, буки, обитают сойки, краснокнижные овсянки, зорянки, три вида синиц, белки живут. Но флора и фауна уничтожается – взамен запланированы многоэтажки. По факту уже вырублено более тысячи деревьев, – негодуют жители.
СНТ «Золотой Петушок». В советское время здесь давали дачи – по 6 соток – сотрудникам птицефабрики.
– Сейчас нас отсюда выдавливают. Криминальными способами: поджоги домов, рейдерский захват общественных территорий… Председателя нашего товарищества четырежды избивали. Имеются подтверждающие видео – в его кабинете, куда ворвались негодяи, работала видеокамера, ими не замеченная, – рассказывают представители СНТ, они пришли на встречу со столичными журналистами целой делегацией со всех трёх улиц.
В последний раз к нему вломились пятеро и лопатой били прямо во дворе его собственного дома. Сломали тазобедренный сустав, повредили позвоночник… Но местное УВД заводит уголовное дело – как вам это нравится?! – на самого нашего председателя. Будто бы это он напал один на пятерых!
Чем же и кому не угодили мирные садоводы? Да просто СНТ удачно расположен, можно тут выстроить многоэтажек! «Застройщики поделили город, а представители власти им потворствуют», – негодуют горожане.
«Угомонитесь, затейники»
Следующая точка – Филинская бухта.
– Это природный заказник, – повествует местный депутат Антон Гендриксон. – У немцев называлось «Ущельем Роз» – растёт дикий шиповник и в период цветения всё в белых и розовых цветах. Мекка туристическая была до войны, съезжались отдыхать со всей Европы. Сегодня – начата процедура по ликвидации заказника. С целью строительства частного спортивно-оздоровительного центра и жилой застройки рядом, судя по всему, тоже элитной – всё-таки побережье.
Ко мне за помощью обратились жители области, сотни людей, считающие бухту территорией общественной, для всех: оборудовать места для кемпингов, площадки, парковку. Использовать как объект морского туризма, археологического, исторического.
Давайте компромисс: стройте свой оздоровительный центр – но сохраните общий доступ к спуску к воде, пляжу! После флешмоба (мы вышли с плакатами) губернатор написал в своём личном Инстаграме: мол, «массовики затейники» (так и назвал), угомонитесь, вопрос уже решён…» Людей это очень задело.
На историческом месте – Королевская Гора – где сейчас располагается Дом Советов, задуман новый Дом Правительства. И рядом, правильно, ещё одна элитненькая застроечка.
– Королевская Гора это ценнейший объект культуры и истории! Надо сохранять, а не обносить небоскрёбами, – объясняет архитектор, общественный активист Олег Игоревич Ли. – И Дом Советов сам по себе уже давно стал неофициальным символом, туристической достопримечательностью – видовая площадка на город.
Проект же нового Дома Правительства в народе «унитазом» называют – с огромным колодцем-атриумом посередине, настолько дико, что кажется чуть ли не целенаправленным оскорблением жителей города. Автор данного будущего объекта – он родом из Петербурга – может быть, попробовал бы себя на Дворцовой площади предложить подобное? Это было бы хамством того же уровня, что нам, калининградцам, предложить этот «унитаз».
Но автор не виноват и имел техническое задание. В целом решение застроить Королевскую Гору – преступное, неприемлемо расточительно относиться к этой территории как к площадке для очередной застройки.
– Я в этом городе родился и почти семьдесят лет честно живу. Это моя среда, в которую сейчас очень варварски со всех сторон вторгаются, – резюмирует краевед и общественник Александр Чалый, вместе с единомышленниками сажающий по всей области молодые деревца взамен уничтожаемых вековых.
Эту статью с приложением документов просим считать официальным обращением в Прокуратуру и Следственный Комитет РФ. Просим провести всестороннюю проверку указанных в материале и иных дополнительных фактов по «Калининградскому вопросу», имеющихся в распоряжение корреспондента.
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