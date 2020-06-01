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Сайт нижегородского правительства путают с сайтом про проституток. Прокуроры озаботились

У сайта правительства Нижегородской области появился сайт-дублер, где рассказывается не о министрах, а о проститутках

Скриншоты сайта правительства Нижегородской области (сверху) и сайта "Страничка разврата и проституток" (снизу)

Неизвестные решили устроить розыгрыш и сделали сайт с рассказами о том, как нужно снимать проституток, разместив его по адресу (goverment-nnov.ru/), почти полностью копирующему адрес страницы правительства Нижегородской области (www.government-nnov.ru/). Если перейти по этой ссылке, никаких различий в адресе не будет, но содержание разнится довольно заметно. 

Местная прокуратура уже обратилась в суд с просьбой заблокировать «Страничку разврата и проституток» — так называется сайт, дублирующий правительственный. 17 августа должно пройти его заседание, где вынесут решение, нужно ли блокировать страницу, которая «посягает на общественную нравственность и здоровье населения» (опять же, речь о сайте-дублере). На странице суда указано, что предварительные меры по ограничению доступа к ресурсу уже приняты, однако он по-прежнему доступен, в чем убедился Sobesednik.ru.

Отметим, что на «Страничке разврата и проституток» не содержится никаких предложений о съеме девушек с «пониженной социальной ответственность», там лишь рассказываются несколько историй на эту тему. Также на сайте есть форма для обратной связи. Что хотел этим интернет-перфомансом сказать его автор, доподлинно неизвестно, однако судя по наполнению ресурса, он собран, что называется, «на коленке» — сделать его без проблем смог бы за пару часов любой, кто хотя бы немного разбирается в этом.

Теги: #Юмор

Рубрика: Общество

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