Сайт нижегородского правительства путают с сайтом про проституток. Прокуроры озаботились

Неизвестные решили устроить розыгрыш и сделали сайт с рассказами о том, как нужно снимать проституток, разместив его по адресу (goverment-nnov.ru/), почти полностью копирующему адрес страницы правительства Нижегородской области (www.government-nnov.ru/). Если перейти по этой ссылке, никаких различий в адресе не будет, но содержание разнится довольно заметно.

Местная прокуратура уже обратилась в суд с просьбой заблокировать «Страничку разврата и проституток» — так называется сайт, дублирующий правительственный. 17 августа должно пройти его заседание, где вынесут решение, нужно ли блокировать страницу, которая «посягает на общественную нравственность и здоровье населения» (опять же, речь о сайте-дублере). На странице суда указано, что предварительные меры по ограничению доступа к ресурсу уже приняты, однако он по-прежнему доступен, в чем убедился Sobesednik.ru.

Отметим, что на «Страничке разврата и проституток» не содержится никаких предложений о съеме девушек с «пониженной социальной ответственность», там лишь рассказываются несколько историй на эту тему. Также на сайте есть форма для обратной связи. Что хотел этим интернет-перфомансом сказать его автор, доподлинно неизвестно, однако судя по наполнению ресурса, он собран, что называется, «на коленке» — сделать его без проблем смог бы за пару часов любой, кто хотя бы немного разбирается в этом.