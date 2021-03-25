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"Менять путевки не хотят": турагент рассказала, что происходит на задымленных курортах Турции

Как чрезвычайная ситуация повлияла на цены на путевки, и как реагируют российские туристы

Мария Гальцева живет в городе Анталья и работает турагентом. Она рассказала Sobesednik.ru о ситуации на местных курортах.

- Мы с мужем живем в районе Коньялты, в самой Анталье. Сейчас у нас все в порядке, но мы понимаем, что не застрахованы от пожаров: везде, где есть горы, могут быть поджоги. Если честно, немного страшно, продумываем, куда поехать, если что-то случится, может быть, в Сивас, где нет лесов, и прохладнее.

Сегодня сильнее горит Алания, дым с пеплом доходит до поселков Авсаллар и Конаклы, летает пепел, нечем дышать, а отелей много. Туроператоры с готовностью по запросу меняют отели. Например, у коллег произошла замена отеля в Сиде на отель в регионе Кемер прямо накануне вылета. О пожарах на Эгейском побережье, эвакуации из отелей в Бодруме, Ичлемере, Мармарисе вы уже слышали. Но там замены и переселение за редкими исключениями происходят мгновенно и без вопросов.

Туристы в основном не просят замену, не понимают, что угарный газ (в городское черте, как правило, нет огня, только смог от пожаров -прим.) опаснее огня: можно надышаться до серьезных последствий для организма - снижения гемоглобина и других вплоть до остановки сердца.

У них на балконе пепел, в легких пепел, а они гуляют и отдыхают. Это абсолютное непонимание ситуации! Нужно либо постоянно находиться у моря, постоянно нырять, либо сидеть в номере под кондиционерами. Мои знакомые, которые живут в Авсалларе, куда пришел дым из Манавгата, включили кондиционеры, заложили окна мокрыми полотенцами. А туристам все равно...

На цены на путевки чрезвычайная ситуация пока не повлияла. Недавно я пыталась забронировать отель в Кемере, за два часа стоимость выросла со 180 до 212 тысяч рублей. В августе всегда высокий спрос, и цены, может быть, станут еще чуть выше - особенно на те направления, где отдыхать пока безопасно.

Теги: #Турция

Рубрика: Общество

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