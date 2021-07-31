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Сельчане под Тюменью вступились за рыбака, выстрелившего в ягодицу агрессора

Жители села Коктюль пожаловались в администрацию президента из-за срока в 3,5 года для оборонявшегося мужчины

Фото: скриншот с видео на YouTube

село Коктюль

Жители села Коктюль в Тюменской области подготовили коллективное письмо с более чем 50 подписями в надежде защитить 40-летнего рыбака Андрея Самылина, приговоренного к 3,5 годам заключения. Оно было направлено в администрацию президента, прокуратуру региона, депутату Госдумы и советнику губернатора.

В апреле прошлого года на Самылина и его товарища напала группа мужчин в возрасте до 25 лет. В итоге сельчанин был вынужден обороняться огнестрелом и повредил ноги двум нападавшим, пишет 72.ru.

Выяснилось, что группа молодых людей прибыла к дому родственника Андрея Самылина – Сергея Чечикова, у которого он остановился. Именно против родственника и была агрессивно настроена прибывшая ко двору толпа парней. Чечикову якобы предстояло ответить за оскорбление, высказанное по телефону.

Стороны расходятся в показаниях. Пострадавшие утверждают, что на месте было всего четыре человека. Сторона ответчика уверяет, что не менее двадцати.

Также разнятся показания о том, кто первым начал драку. Самылин утверждает, что его товарища, который вышел с ним к толпе, начали избивать, повалив на землю и даже выбили два зуба. Именно из-за этого рыбак вернулся в дом и взял оружие.

По словам Самылина, первый выстрел он произвел в воздух, но избиение не прекратилось. Второй и третий – не прицельно по ногам, поскольку во время потасовки с него слетели очки. Суд же решил, что выстрел был совершен прицельно. Одному из пострадавших пуля попала в ягодицу, а второму – в поясницу.

Чечиков в комментарии СМИ отмечает, что начальник отделения полиции во время следственных действий здоровался за руку с одним из потерпевших и выходил с ним на перекур.

Жители села были свидетелями произошедшей истории. Они утверждают, что толпа, бежавшая вдоль сельской дороги, была не из четырех, а как минимум из 15 человек. Сельчане возмущены приговором суда в 3,5 года колонии, а адвокаты Андрея Самылина намерены подать апелляцию на вердикт суда.

Примечательно, что и двое потерпевших тоже посчитали приговор излишне суровым, написав жалобу на вердикт и попросили об условном сроке для Самылина.

Рубрика: Общество

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