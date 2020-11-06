"Зона права": В делах о самообороне суды опираются на стереотип "идеальной жертвы"

«Зона права» подготовила доклад о практике применения в отношении женщин правовых санкций по делам о самообороне и партнерском насилии. Выводы из анализа 65 случайно выбранных обвинительных приговоров приводит РБК.

Автор доклада, юристка Дарьяна Грязнова отмечает, что суды чаще всего опираются на представление об «идеальной жертве», которая якобы на самом деле могла покинуть семью, привлечь обидчика к ответственности, действовать «соразмерно угрозе» и понимать отчетливо моменты начала и окончания преступного посягательства.

Суды часто игнорируют длящееся домашнее насилие в отношении подсудимых. Делаются ссылки на то, что партнеров устраивали такие отношения. В одном из кейсов суд ссылается на то, что в предыдущий раз во время семейного конфликта подсудимая не ушла от абьюзера, хотя тот сломал ей ребро.

Систематическое насилие в суде в итоге никак не квалифицируется, а приводится лишь итоговый инцидент, который именуется в материалах дела всего лишь «дракой» или «ссорой». Мотив убийства описывается как «личные неприязненные отношения».

Ранее в data-расследовании «Медиазоны» и «Новой газеты» журналисты выяснили, что 79% женщин, осужденных за умышленное убийство, и 83% женщин, осужденных за превышение мер самообороны, оборонялись от своих партнеров.

Разговор о том, как квалифицировать такие дела, особенно актуализировался вокруг резонансного дела сестер Хачатурян, которые убили своего отца.

У суда имелся целый арсенал доказательств продолжительного физического, морального и сексуализированного насилия со стороны отца в отношении дочерей. Также было известно, что девушки не могли обратиться к правоохранителям из-за связей Михаила Хачатуряна с силовыми службами. Но дело так и не было квалифицировано как превышение мер самообороны.

Дарьяна Грязнова уверена, что современное законодательство имеет все ресурсы для того, чтобы гуманнее подходить к ведению процессов по подобным кейсам, но из карьерных амбиций тяжесть дела квалифицируется «с запасом» для увеличения показателей по раскрываемости.