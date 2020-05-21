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Суд присяжных в Анапе расценил убийство 2 человек как чрезмерную самооборону

Общество
14:40, 21 мая 2020

Мужчину, который застрелил двух соседей, отпустили домой, назначив в качестве наказания два года исправительных работ. Такое решение было вынесено в Краснодарском крае на основании мнения присяжных, которые сочли его действия как превышение необходимой самообороны.

В феврале 2019 года житель одного из сел в Анапе сделал замечание по поводу громкой музыки своим соседям, после чего они пришли на его участок с оружием (каким именно, не уточняется), передает Znak.com. В ходе конфликта хозяин застрелил обоих из ружья, а после вызвал полицию и скорую помощь.

Присяжные расценили этот поступок как превышение необходимой самообороны, наказав жителя Краснодарского края по статье 108 УК РФ, хотя прокуратура обвиняла его в убийстве (105 УК РФ).

Рубрика: Общество

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