Суд присяжных в Анапе расценил убийство 2 человек как чрезмерную самооборону

Мужчину, который застрелил двух соседей, отпустили домой, назначив в качестве наказания два года исправительных работ. Такое решение было вынесено в Краснодарском крае на основании мнения присяжных, которые сочли его действия как превышение необходимой самообороны.

В феврале 2019 года житель одного из сел в Анапе сделал замечание по поводу громкой музыки своим соседям, после чего они пришли на его участок с оружием (каким именно, не уточняется), передает Znak.com. В ходе конфликта хозяин застрелил обоих из ружья, а после вызвал полицию и скорую помощь.

Присяжные расценили этот поступок как превышение необходимой самообороны, наказав жителя Краснодарского края по статье 108 УК РФ, хотя прокуратура обвиняла его в убийстве (105 УК РФ).