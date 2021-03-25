"Еще до пандемии люди умирали от ковид, но все молчали": в сети обсуждают заявление, что вирус появился еще в 2013 году

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

«Остается неясным то, что в 2013 году в Китае, примерно в 1100 километрах от Уханя, в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий - на 96% - на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», - сказал он.

По его словам, это не свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад».

«А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», - отметил Питте.

Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это.

«Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили Военные Олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в Играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был и есть свидетельства того, что он был в Европе еще раньше, чем объявили», - сказал ученый.

Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, «чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций».

В соцсетях с Питте соглашаются, так как очень многие уверены, что болели коронавирусом задолго до объявления пандемии.

«Нисколько не сомневаюсь, я переболел гриппом в 2013 году. Все симптомы были схожи с существующим коронавирусом. Потеря обоняния в том числе. До си пор не чувствую запахи», - пишет читатель.

«Первая светлая мысль! А раз так - маски долой», - считает россиянин.

«Лично я в этом не сомневался. Походу, я переболел в 2017 году, симптомы уж больно похожи. В марте прошлого года в ходе выборочного тестирования у меня были обнаружены антитела IGG (в городе ещё не было случаев заражения). Отец умер в 2018 году от «лёгочной инфекции», врачи не понимали, что происходит, антибиотики не помогали», - рассказывает свою историю уралец.

«Так и есть, ещё до пандемии люди умирали от этой заразы, но все молчали», - вторит всем сибиряк.

«В 2018 году плотно общался с владельцем одной из городских похоронных компаний. его очень удивили количество умерших от воспаления легких и возраст умерших. Так что Питте попал в точку...» - считает москвич.

«То, что этим вирусом со схожими симптомами переболела часть россиян еще в конце - начале 2019-2020 годов, еще до объявления всякой пандемии и эпидемии, это совершенно точно», - пишет экономист.

«В 2019 году осенью я дважды переболел вирусным воспалением легких с высокой температурой и сильными мышечными болями, что не свойственно для привычного течения воспаления легких. А в январе 2020 года грянула пандемия. По всем симптомам это был ковид. Но, тогда никто такой диагноз не ставил и тесты не проводили», - рассказывает петербуржец.

«Однако установленным фактом является то, что лишь в 2020 году на почве ковида возникла пандемия психоза и наживы», - считает пенсионер.

«Скорее всего, вирусу миллиард лет. Арктические бурильщики его разморозили, ну а потом естественно отвезли в китайский Ухань», - то ли шутит, то ли говорит всерьез любитель теории заговора.