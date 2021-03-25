"На золотые унитазы деньги у ГИБДД уже есть, теперь надо ванны": в Сети оценили новую инициативу МВД

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД.

Сообщается, что поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.

По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.

При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.

В соцсетях восприняли такую инициативу негативно, поскольку считают, что эта процедура станет новой «кормушкой» для нечистых на руку сотрудников.

«Лучше бы так инвалидность давали. За руль нельзя, а инвалидность не оформляют. Это же вообще-то Конституция и врачебная тайна. Если человек работает водителем, то он автоматом лишается трудоспособности, а почему тогда ему не дают инвалидность. Это сделано специально, теперь люди не станут обращаться в поликлиники, больницы, а будут скрывать свои заболевания», – считает один из пользователей.

«Грядут высокие цены за медкомиссию», – предполагает другой россиянин.

«Я уже 20 лет как в частных клиниках лечусь, и там даже по решению суда без моего ведома не передают информацию! Так что это всё для тех, у кого «Госуслуги» и госполиклиника! Ну что можно сказать, сочувствую вам», – рассказывает москвич.

«Непонятно откуда врач, обнаруживший заболевание у некого пациента, узнает, что тот водитель и надо стучать в ГИБДД?» – уточняет пенсионер.

«Расширили кормушку! К «слугам народа» не пробовали сначала применять?» – задает риторический вопрос уралец.

«Всё это – выкачивание денег с нормальных водителей, а наркоманы и алкоголики как были, так и будут», – уверен мужчина средних лет.

«Бесполезная идея. Только ещё больше врачами будет выдаваться справок за деньги, особенно в провинции. Там полный беспредел творится, выдают слепым, глухим и безруким», – говорит житель провинции.

«На золотые унитазы ГИПДД уже денег заработало, надо ванны золотые? Ну и врачам перепадёт», – предполагает сибиряк.