На Филевской линии метро начали внедрять систему оплаты проезда через распознавание лиц

Тестирование сервиса оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay стартовало на Филевской линии московского метрополитена.

Как сообщается в Telegram-канале столичного дептранса, в настоящий момент в нем принимают участие 1000 пассажиров. Постепенно это число планируют увеличивать, подключая и другие линии.

«Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay – с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская», – приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Подчеркивается, что система Face Pay не будет обязательной – она должна стать просто еще одним дополнительным удобным сервисом для пассажиров. «Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии», – отмечается в сообщении дептранса. Предполагается, что до конца 2021 года услуга будет доступна на всех станциях московской подземки.

Всем желающим предлагают принять участие в тестировании новой опции через заявку на сайте Facepay.mosmetro.ru. Столичные власти заверяют, что персональные данные надежно хранятся, от участия в проекте можно отказаться в любой момент.