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"Пусть еще в транспорте запретят ездить ближе двух метров друг от друга": в сети обсуждают петербургские послабления

Россияне не понимают движений властей Северной столицы в борьбе с коронавирусом

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Фото: @Pixabay

Власти Санкт-Петербурга ввели некоторые послабления в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фудкортам и уличным аттракционам, временно закрытым из-за неблагоприятной эпидситуации, разрешили возобновить работу со 2 августа, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Для них власти ввели дополнительные условия. Так, в частности, в парке развлечений одновременно могут находиться не более одного человека на 12 квадратных метров площади.

Кроме того, весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом за последние полгода, предписали привить хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.

Для фудкортов ограничение посещаемости составит не более одного человека на четыре квадратных метра, требования по вакцинации персонала аналогичны.

В соцсетях такие меры нашли негативный отклик.

«Хотя бы оставили тогда фудкортам возможность работать на вынос...» - не понимает предыдущих решений читатель.

«Согласен, ерунда полная с фудкортами. Ты идешь в торговом центре в ресторан итальянской кухни на второй этаж, а фудкорт при этом закрыт. Так же уличные кафе работают где по 50 человек в помещении. А фудкорты где пространства гораздо больше не работают...» - возмущен сотрудник фудкорта.

«Пусть еще запретят в транспорте ездить ближе двух метров друг от друга», - иронизирует россиянин.

«Начали заднюю давать. Поняли, что сморозили глупость», - уверен петербуржец.
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