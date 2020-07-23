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"Никто кроме семьи не знал о болезни": сестра Фриске заподозрила Шепелева во лжи

Наталья прокомментировала видео папарацци, на котором снята больная Жанна с маленьким Платоном

Фото: Instagram

Платон Шепелев-Фриске с отцом Дмитрием

Телеведущий Дмитрий Шепелев внезапно перестал вести закрытый образ жизни и начал делиться личными фото и видео. Недавно он впервые выложил в Инстаграм снимки подросшего сына Жанны Фриске Платона, сообщив, что тот уже не такой маленький и больше не нуждается в усиленной родительской защите от посторонних глаз.

А затем в аккаунте Платона в Инстаграм появилось видео, снятое несколько лет неизвестными журналистами, которые подкараулили Жанну и Дмитрия на прогулке с маленьким сыном. На видео видно, что Жанна уже больна, но она счастливо улыбается, глядя на ребёнка.

– Мы долго не выставляли данное видео из этических соображений, снятое купленным папарацци, но все же в этом видео запечатлён момент общения Жанны с сыном, – написал Шепелев в подписи к видео.

Первой на выложенное видео отреагировала сестра Жанны Фриске Наталья. Она написала в комментарии, что в тот момент никто не знал о том, что Жанна больна, тем самым намекнув, что информацию о её состоянии и местонахождения «слил» кто-то из близких. Об этом, кстати, говорили многие друзья покойной певицы, подозревая, что человек из близкого окружения попросту продал информацию о состоянии Жанны в СМИ.

– В тот момент никто, кроме семьи, не знал о болезни, – написала в своём комментарии Наталья Фриске. – Интересно, откуда журналисты знали, где мы лечились?

Но Дмитрий словно не обратил внимания на её реплику, он просто поинтересовался, не против ли Наталья и родители Жанны, что он выложил это видео.

А чтобы дискуссия на тему предательства больной певицы не разгорелась в комментариях, Шепелев просто отключил их.

Однако вопрос о том, кто же из ближайшего окружения поделился информацией о болезни Фриске с прессой, а также точно назвал клинику, в которой она лечилась в Нью-Йорке, до сих пор остаётся без ответа. Однако многие считают, что это был сам Дмитрий Шепелев. В частности, в этом телеведущего обвиняла подруга Фриске продюсер Олеся Сазыкина.

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