"Мурашко, породистые щенки стоят дороже": в сети в бешенстве от того, во сколько оценил смерть от вакцинации глава Минздрава
В случае смерти от последствий прививки, семья умершего получит 30 тысяч рублей, которых не хватит даже на похороны
Министр здравоохранения Михаил Мурашко взбесил россиян словами, поражающими своим цинизмом. После того, как многих буквально силой заставили вакцинироваться от коронавируса под угрозой потери работы и последних средств к существованию, выяснилось, что от вакцины, бывает, и умирают. Вот только брать на себя обязательства по страхованию таких случаев государство не спешит, зато готово кинуть подачку в 30 тысяч рублей.
Итак, что же заявил Мурашко? Он согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации, назвав его целесообразным. Сегодня выплату в десять тысяч рублей за последствия прививки могут получить граждане, ставшие из-за нее инвалидами. Компенсацию не индексировали и не пересматривали с 2000 года.
Тумусов ранее выступил с инициативой застраховать каждого привившегося от коронавируса на десять миллионов рублей. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что россияне при осложнениях могут претендовать на пособия, в частности по нетрудоспособности. Кроме того, в случае смерти после вакцинации семье выплатят 30 тысяч рублей.
Понятно, что после этого в соцсетях началась буквально истерика.
«...и при этом Мурашко добавил, что данные 30 тысяч рублей будут выплачены ПФР России. Остальная часть накопленной пенсии уйдет на кредиты африканским странам, пенсии гастарбайтерам, дворцы и золотые унитазы. Просим отнестись с пониманием», - домыслил слова министра здравоохранения читатель.
«Минус 30 тысяч, зато пенсию платить не надо. Только бизнес, ничего личного», - иронизирует россиянин.
«Жизнь человека, умершего в результате добровольно-принудительного медицинского эксперимента оценили в 30 тысяч. Мурашко, породистые щенки стоят дороже!» - в бешенстве москвич.
«Россия - щедрая душа!» - вспомнил рекламный слоган уралец.
«Какой цинизм! Если вы стали инвалидом – 10 тысяч, если умерли - 30 тысяч. Этих денег даже не хватит на похороны», - буквально кричит женщина средних лет.
«И им еще за это бешеную зарплату платят? Что-то мне подсказывает, что если министрам установить зарплату в один МРОТ, то в отставку никто из них все равно не уйдёт. Можно даже, наверное, брать с них плату за вход на работу и выход с неё, всё равно сам никто не уволится, так как магическим образом хорошая должность влияет на стремительный рост доходов у родственников и друзей и на исключительно волшебное появление слоя золота на санфаянсе. Совпадение или мистика, наверное», - рассуждает профессор экономики.
«Как только стали добровольно прививать, увеличился падёж людей. Прививаться пошли ведь не из-за перспективы получить пособие, а из-за фактической возможности лишиться работы и последнего источника доходов», - предполагает читатель.
«А говорили, что наши вакцины безопасны. А оказывается можно сдохнуть, за 30 000 рублей», - в шоке россиянин.
«Странно, что они не измеряют человека по размеру налога, который он мог бы платить до конца жизни. Кстати, если посчитать те 30 тысяч за смерть и разделить на массу тела, получается примерно 429 рублей за килограмм. Вроде получилось, что мы дороже курицы, но все же по ценам для них на уровне коровы...» - поразился математик.
«Увеличивай хоть без конца. Все равно никому не выплатят ни полушки. Вероятность того. что кто то сможет доказать эти осложнения близка к абсолютному нулю. Это же Россия», - находит еще одну подноготную петербуржец.
«Уму не постижимо, еще язык поворачивается такие вещи говорить. Ни стыда, ни совести», - втыкают министру здравоохранения.
«10 000?! Это цена нашему здоровью, а, может, и жизни, по мнению правительства...» - пишет сибиряк.
«После таких заявлений народ никогда не будет верить властям. Это пособие вызывает чувство унижения и стыда за страну», - считает доктор.
«Ну, может все же и хватит похоронить, если как собаку - яму выкопать и безо всякого гроба кинуть и крест деревянный из старого штакетника воткнуть», - грустно иронизирует еще один житель столицы.
«Па-ба-ба-бам… Ау, чинуши, вы часом не обалдели?! Чего так много-то? Рублей двести киньте и хватит», - поражен пенсионер.
«Пора переводить правительство на среднюю зарплату по стране!» - считает экономист.
«И ещё зная, как у нас это работает, будут всякие "но", "если", "экспертизы", "100500 бумаг", и в итоге не докажешь, что вакцина виновата, придумают нестраховой случай», - уверен студент.
«Жесть, просто жесть. Нет слов. Граждане России кинуты, их труд, а теперь и жизнь - ничего не стоят!» - пишет в заключение мужчина средних лет.
Теги: #Мурашко, #Коронавирус, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Общество