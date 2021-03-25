Эти лапки загребают бабки: как россияне зарабатывают на питомцах
Собаки, кошки и другие домашние животные - это не только ценный мех, но и популярные герои блогосферы, с помощью которых владельцы выстраивают свой бизнес в социальных сетях
Социальные сети завалены фото и видео с котами, собаками, попугаями и другими домашними животными. Пока подписчики умиляются няшным мордочкам и ставят «лайки», владельцы зверушек зарабатывают на этом приличные деньги.
Людей, которые обожают котиков, собачек и других питомцев, наверное, даже больше тех, кого умиляют розовощекие младенцы. Владельцы питомцев поняли, что на этом можно заработать, они создают «зверский» контент - фото и видео, пишут короткие истории и выкладывают в социальных сетях. Блоги кошек занимают лидирующие позиции в блогосфере и есть ощущение, что они плодятся в виртуальном пространстве быстрее, чем сами мурки.
Кот с харизмой Кузяка
У кота Кузяки из городка Волжский Волгоградской области на блог-платформе Яндекс. Дзен почти 7 тысяч подписчиков. Симпатичный и любопытный кот дворовых кровей готовит рыбу вместе с хозяевами, смотрит телевизор, заглядывает соседским кошкам в окно, исследует двор на шлейке.
--Мне кажется, популярность блога зависит от кота, у него должна быть необычная внешность или он должен быть достаточно смешной. Про нашего Кузяку подписчики говорят, что у него большая харизма, - рассказывает владелица Кузяки и автор блога Анна.
Писать про Кузяку она начала спонтанно: выкладывала сказки, которые придумывает ее мама, но они не зашли аудитории, а первый же пост про заморыша Кузяку, подобранного на улице, собрал хорошее количество просмотров. С тех пор Анне капают деньги от блог-платформы.
--Количество денег зависит от прочитываний, - объясняет «мама» Кузяки. - В месяц мы зарабатываем от 3 до 8 тысяч рублей. К нам несколько раз обращались рекламодатели напрямую, работали с ними по бартеру — за корм для кота.
По словам Анны, работать с Кузякой как моделью — одно удовольствие, его не надо ничего заставлять делать, он сам по себе ведет себя активно и смешно — только снимай. На жизни «добытчика» заработки не отражаются, хозяйка говорит, что «он и так у нас как сыр в масле катается», есть прибыль с блога или нет — кота все равно радуют вкусняшками.
Анна думает завести коту товарища, но переживает: не будет ли тот ревновать и стрессовать, примет ли в семью хвостатого собрата. Истории про двух котов будут читаться лучше и просмотров будет больше, а стремится блогу Кузяке есть куда.
Звездный ребенок Хосико
У самого популярного в России кота Хосико (не путать с Хатико, имя переводится с японского как «звездный ребенок» - авт.) 1,9 миллионов подписчиков в Инстаграм. У Хосико пушистая шуба рыже-коричневого оттенка и невероятные изумрудные глаза, кот похож на маленького медвежонка, которого хочется потискать. Вроде ничего особенного котейка не делает: сидит на подоконнике, лежит, развалившись на полу, как барин... но оторваться невозможно. Качество фотографий идеально, а предметы интерьера бирюзового и зеленого цвета подчеркивают красоту кошачьих глаз.
-Дочка попросила вести Инстаграм для маленького Хосико, сказала «У всех котиков есть Инстаграм, а как же наш?», - рассказывает Ксения Мельниченко. - Специально для продвижения блога мы ничем не пользовались. После 100 тысяч подписчиков у нас стали появляться рекламные заказы.
В «хлебные» месяцы Хосико может заработать больше, чем другие члены семьи, суммы Ксения не называет. Пространство для рекламы огромное, весь зоорынок: корма, игрушки и аксессуары для кошек, средства от паразитов, шампуни, зоомагазины...В день Ксения тратит 2-4 часа на съемки Хосико, покупает новые аксессуары для сюжетов, но все вложения в блог оправданы.
«Не родись красивой» применимо и к кошкам, не обязательно обладать внешностью, как у Хосико, чтобы стать знаменитым, достаточно иметь свою изюминку. У кота Рекси из Екатеринбурга 629 тысяч подписчиков. Рекси — инвалид, у него не работают задние лапы и он передвигается ползком. Несмотря на увечье, кот позитивен и имеет талант - строить смешные рожицы. Хозяйка ведет блог на английском, ориентируясь на мировую аудиторию.
Красавица и пес
Но не котиками едиными, собаки в социальных сетях тоже в авторитете. У блога «Ира и Спейс» (@veryire) 929 тысяч подписчиков. Ира — шатенка с точеной фигурой, пухлыми губами и длинными волосами, Спейс — хаски коричнево-белого окраса. Их совместные фото словно иллюстрации к сказкам Братьев Гримм. Ира и Спейс много путешествуют и почти все фото из поездок, на фоне достопримечательностей: пара «селфиться» на Тауэрском мосту, гуляет по лавандовым полям, сидит на фоне Эйфелевой башни, обнимается на озере Вашингтон в США...
-Большинство фото я придумываю и делаю сама, - рассказывает Ирина. - У меня есть профессиональная камера последней модели, я училась фотографии в Нью-Йорке. Я придумываю сюжет и прошу человека, который с нами путешествует, встать на мое место и сделать снимок меня и собаки. Если человек совсем криворукий, я отдельно фотографию пейзаж и монтирую с нашим изображением.
Идея коллаборации «девушка — пес» пришла Ирине в США: во время учебы она заметила, что ее снимки с псом получаются более интересными, а окружающие на фотосессии позитивно реагируют на хаски. По словам девушки, первые деньги блог стал приносить через четыре месяца, большие — через два года.
Сегодня блог про дружбу со Спейсом и путешествия с ним по миру — ее основная работа, но Ирина двигается дальше — запускает производство товаров для животных. Хозяйка хаски говорит, что в трипах с животным есть небольшие сложности, например, надо собирать справки, выкупать все купе в поезде, если не хочешь везти собаку в клетке...но это мелочи.
--В Европе и Америке хорошо относятся к собакам, с ними можно в такси, кафе, во многие общественные места, - говорит Ирина. – Радует, что и в Москве к этому потихоньку идут.
Спейс, кстати, не против быть фотомоделью, привык к софитам. Ирина считает, что такой образ жизни собаке только на пользу: они всегда вместе, если бы не блог, пес, возможно, гулял бы, как и многие другие собаки, два раза в день по часу.
Недавно Ирина завела абиссинского котенка, похожего на белку. «Лохматого» контента будет больше, да и путешествия в таком составе — это новенькое, подписчики оценят.
Рейтинг самых известных питомцев России
Кот Хосико
hosico_cat – 1, 9 млн. подписчиков
Пума
i_am_puma – 1, 5 млн. подписчиков
Ира и Спейс
veryire – 931 тыс. подписчиков
Пантера Луна
luna_the_pantera – 500 тыс. подписчиков
Енот Тема
raccon.tema – 315 тыс. подписчиков
Звериные блоги — шанс стать богатым
Александр БАЛКОВСКИЙ, владелец «Агентства Z», продюсер Саши Спилберг рассказал «Собеседнику» о перспективах звериных блогов:
- Индустрия ухода за питомцами огромная, рекламодатели сейчас освоили эту часть блогосферы и пытаются продвигать свои продукты. Перспективы у направления большие, и тот, кто занял эту нишу, будет богат. Блоги питомцев пришли к нам с Запада, люди смотрят западные блоги, анализируют и пытаются делать похожий контент. Я бы не сказал, что это легкий заработок: снимать животных сложнее, чем человека и это время.
Рубрика: Общество