Эти лапки загребают бабки: как россияне зарабатывают на питомцах

У кота Кузяки из городка Волжский Волгоградской области на блог-платформе Яндекс. Дзен почти 7 тысяч подписчиков. Симпатичный и любопытный кот дворовых кровей готовит рыбу вместе с хозяевами, смотрит телевизор, заглядывает соседским кошкам в окно, исследует двор на шлейке.

--Мне кажется, популярность блога зависит от кота, у него должна быть необычная внешность или он должен быть достаточно смешной. Про нашего Кузяку подписчики говорят, что у него большая харизма, - рассказывает владелица Кузяки и автор блога Анна.

Писать про Кузяку она начала спонтанно: выкладывала сказки, которые придумывает ее мама, но они не зашли аудитории, а первый же пост про заморыша Кузяку, подобранного на улице, собрал хорошее количество просмотров. С тех пор Анне капают деньги от блог-платформы.

--Количество денег зависит от прочитываний, - объясняет «мама» Кузяки. - В месяц мы зарабатываем от 3 до 8 тысяч рублей. К нам несколько раз обращались рекламодатели напрямую, работали с ними по бартеру — за корм для кота.

По словам Анны, работать с Кузякой как моделью — одно удовольствие, его не надо ничего заставлять делать, он сам по себе ведет себя активно и смешно — только снимай. На жизни «добытчика» заработки не отражаются, хозяйка говорит, что «он и так у нас как сыр в масле катается», есть прибыль с блога или нет — кота все равно радуют вкусняшками.

Анна думает завести коту товарища, но переживает: не будет ли тот ревновать и стрессовать, примет ли в семью хвостатого собрата. Истории про двух котов будут читаться лучше и просмотров будет больше, а стремится блогу Кузяке есть куда.