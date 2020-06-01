Тема для "Тотального диктанта": корзухинщина как проявление ведомственной цензуры

– В комментариях прессе вы говорили, что "Тотальный диктант" подозревают, видимо, в неправильном использовании помещений или в чём-то подобном. Что вообще говорится в распоряжении Минюста, какие документы им нужны?

– У них есть та отчётность, что подаётся раз в год в Минюст, не знаю, имеют ли они доступ к отчётности в налоговую, Росстат. Просят, по сути, всю документацию: грантовые договоры и отчёты, договоры пожертвований, договоры с подрядчиками и партнёрами, кассовую документацию, штатное расписание и договоры с сотрудниками, бухгалтерскую отчётность, подтверждение нахождения по месту пребывания. В документе цели и основания проверки не обозначены, даётся ссылка на обращение частного лица, некоего М. И. Корзухина.

– В Новосибирске есть свой список персон, по обращению которых начинаются какие-то сомнительные проверки?

– Я с такими не сталкивалась. Вроде бы были православные активисты, которые искали во всём оскорбление чувств верующих (Тангейзер, отменённые рок-концерты), но это не та история.

– В уведомлении о проверке, которую глава фонда выложила на своей странице, говорится, что проверка касается периода с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Что происходило в этот период, что могло бы по логике привлечь внимание Минюста?

– Я не могу дать какой-то обоснованный комментарий, с чем это связано. Просто отметила, что очень странно в период карантина запрашивать подтверждение ведения деятельности в тех или иных помещениях, так как все в основном на удалёнке, а у нас вообще команда распределённая, и люди живут и работают в разных городах. Почему такой период выбран – тоже не знаю. Теоретически – это просто календарный год, в рамках нашей деятельности он почти совпадает с сезоном диктанта-2021 (он у нас с 1 июня 2020 по 30 июня 2021).

– Что вы предприняли, узнав об этой странной проверке?

– Мы отправили Минюсту письмо с просьбой ознакомиться с обращением Корзухина. Мы его не видели и попросили нам предоставить. В распоряжении о проверке на него лишь ссылаются, но что было в обращении – не сказано.

– Кто же его автор?

– Понятия не имею, кто это. Гугл мне тоже не помог.

Справка

Sobesednik.ru попытался узнать, кто такой М. И. Корзухин, и обратился к «Яндексу». Выяснилось, что в соседней с Новосибирской Кемеровской области есть бизнесмен Михаил Игоревич Корзухин. У этого бизнесмена было одно предприятие, ликвидированное в сентябре 2020 года – ООО «Социал-Гарантия».

Занималось это ООО некой посреднической финансовой деятельностью, имело 1 сотрудника и уставной капитал 10 500 рублей. В результате проверки ФНС юридический адрес этой организации – «Кемеровская Область – Кузбасс обл, город Кемерово, бульвар Строителей, 26 2, 90» – был признан недостоверным.

В Кемеровской области Михаил Игоревич в 2015 году два раза судился с «Ресо-Гарантия» по поводу ДТП, в котором участвовал он сам и некое неизвестное лицо, и оба раза отсудил у страховщиков деньги.

«Социал-Гарант» тоже отметился в судах региона, последний процесс был в 2020 году, оппонентом фирмы выступило УПФР Кемерово. А сам Корзухин судился также и в Новосибирске – с АО «Аско-Страхование».

В общем, не такой уж безызвестный сибиряк, периодически судящийся со страховщиками и Пенсионным фондом в Кемерово и Новосибирске. Теперь на Корзухина ссылается новосибирское Министерство юстиции, когда устраивает внеплановую проверку «Тотального диктанта» (лишённого в июне государственного финансирования из-за персоны писателя Дмитрия Глуховского, критикующего российскую власть).

Ждём от ведомства полный текст загадочного пока обращения, послужившего основанием для внеплановой проверки всероссийского культурного проекта.