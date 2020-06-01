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Тема для "Тотального диктанта": корзухинщина как проявление ведомственной цензуры

Руководитель опального "Тотального диктанта" Ольга Ребковец о немотивированной проверке новосибирского Минюста и странной фамилии, за ней стоящей

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Владимир Познер читает текст «Тотального диктанта»

В Новосибирской области Минюст начал проверку фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", ежегодно проводящего одноимённую всероссийскую акцию. От ведомства в фонд пришёл список запрашиваемых документов на 6 страницах.

При этом Минюст ссылается в качестве повода для проверки только на обращение некоего неизвестного гражданина по фамилии Корзухин, не приводя содержательной части этого обращения.

Что послужило основанием для проверки проекта, тексты для которого пишут такие писатели, как Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, а зачитывают такие известные персоны как, например, директор СВР Сергей Нарышкин или знаменитый журналист Владимир Познер? Sobesednik.ru попытался разобраться в этом (спойлер – и не смог) с руководителем "Тотального диктанта" Ольгой Ребковец.

Ольга Ребковец

– В комментариях прессе вы говорили, что "Тотальный диктант" подозревают, видимо, в неправильном использовании помещений или в чём-то подобном. Что вообще говорится в распоряжении Минюста, какие документы им нужны?

– У них есть та отчётность, что подаётся раз в год в Минюст, не знаю, имеют ли они доступ к отчётности в налоговую, Росстат. Просят, по сути, всю документацию: грантовые договоры и отчёты, договоры пожертвований, договоры с подрядчиками и партнёрами, кассовую документацию, штатное расписание и договоры с сотрудниками, бухгалтерскую отчётность, подтверждение нахождения по месту пребывания. В документе цели и основания проверки не обозначены, даётся ссылка на обращение частного лица, некоего М. И. Корзухина.

– В Новосибирске есть свой список персон, по обращению которых начинаются какие-то сомнительные проверки?

– Я с такими не сталкивалась. Вроде бы были православные активисты, которые искали во всём оскорбление чувств верующих (Тангейзер, отменённые рок-концерты), но это не та история.

– В уведомлении о проверке, которую глава фонда выложила на своей странице, говорится, что проверка касается периода с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Что происходило в этот период, что могло бы по логике привлечь внимание Минюста?

– Я не могу дать какой-то обоснованный комментарий, с чем это связано. Просто отметила, что очень странно в период карантина запрашивать подтверждение ведения деятельности в тех или иных помещениях, так как все в основном на удалёнке, а у нас вообще команда распределённая, и люди живут и работают в разных городах. Почему такой период выбран – тоже не знаю. Теоретически – это просто календарный год, в рамках нашей деятельности он почти совпадает с сезоном диктанта-2021 (он у нас с 1 июня 2020 по 30 июня 2021).

– Что вы предприняли, узнав об этой странной проверке?

– Мы отправили Минюсту письмо с просьбой ознакомиться с обращением Корзухина. Мы его не видели и попросили нам предоставить. В распоряжении о проверке на него лишь ссылаются, но что было в обращении – не сказано.

– Кто же его автор?

– Понятия не имею, кто это. Гугл мне тоже не помог.

Справка

Sobesednik.ru попытался узнать, кто такой М. И. Корзухин, и обратился к «Яндексу». Выяснилось, что в соседней с Новосибирской Кемеровской области есть бизнесмен Михаил Игоревич Корзухин. У этого бизнесмена было одно предприятие, ликвидированное в сентябре 2020 года – ООО «Социал-Гарантия».
Занималось это ООО некой посреднической финансовой деятельностью, имело 1 сотрудника и уставной капитал 10 500 рублей. В результате проверки ФНС юридический адрес этой организации – «Кемеровская Область – Кузбасс обл, город Кемерово, бульвар Строителей, 26 2, 90» – был признан недостоверным.
В Кемеровской области Михаил Игоревич в 2015 году два раза судился с «Ресо-Гарантия» по поводу ДТП, в котором участвовал он сам и некое неизвестное лицо, и оба раза отсудил у страховщиков деньги.
«Социал-Гарант» тоже отметился в судах региона, последний процесс был в 2020 году, оппонентом фирмы выступило УПФР Кемерово. А сам Корзухин судился также и в Новосибирске – с АО «Аско-Страхование».

В общем, не такой уж безызвестный сибиряк, периодически судящийся со страховщиками и Пенсионным фондом в Кемерово и Новосибирске. Теперь на Корзухина ссылается новосибирское Министерство юстиции, когда устраивает внеплановую проверку «Тотального диктанта» (лишённого в июне государственного финансирования из-за персоны писателя Дмитрия Глуховского, критикующего российскую власть).

Ждём от ведомства полный текст загадочного пока обращения, послужившего основанием для внеплановой проверки всероссийского культурного проекта.

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