Сын замруководителя АП продал квартиру за 70 млн своему родному брату
Налоговые службы считают такие сделки подозрительными
Полный тезка сына замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака оказался владельцем квартиры стоимостью примерно 70 млн рублей в центре Москвы, причем купил он ее у своего родного брата, узнал Sobesednik.ru.
Как следует из выписки ЕГРН, Александр Козак еще в 2007 году купил апартаменты площадью около 80 кв. м в Большом Патриаршем переулке. Квартирой он владел до февраля 2020 года, когда продал ее своему родному брату - Алексею. Сумма сделки в выписке не указана. Квартиры похожей площади выставлены на продажу в этом доме по цене примерно 70 млн рублей.
На специализированных сайтах о недвижимости говорится, что этот дом был построен в 1934 году специально для руководящей элиты советского авиапрома.
– Это место в Москве по праву считается одним из самых престижных: здесь достаточно тихо для центра столицы, уютные старинные переулки утопают в зелени вековых деревьев, обустроены скверы, пешеходные и велодорожки, в окружении находятся многочисленные памятники архитектуры, музеи, театры и дома знаменитых деятелей культуры и науки, – сказано в описании дома.
В соответствии с российским законодательством, сделки купли-продажи квартир между близкими родственниками не позволяют воспользоваться правом на возврат налога. Юридические сайты описывают ситуации, когда гражданам удается скрыть факт родства от налоговой инспекции и получить вычет. Но если впоследствии скрытый факт будет обнаружен, необходимо будет вернуть вычет в полном объеме.
В некоторых случаях сделки с недвижимостью между родственниками могут оказаться фиктивными. Например, для уменьшения налога за проданную недвижимость, родственники в документах умышленно занижают ее стоимость. Налоговые службы внимательно относятся к таким сделкам и имеют право провести проверку.
Алексей Козак является старшим сыном нынешнего замруководителя АП. Известно, что он занимался строительным бизнесом, являясь совладельцем нескольких фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работал и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака Александр работал в Credit Suisse.
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