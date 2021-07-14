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Сын замруководителя АП продал квартиру за 70 млн своему родному брату

Налоговые службы считают такие сделки подозрительными

Фото: Global Look Press

Полный тезка сына замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака оказался владельцем квартиры стоимостью примерно 70 млн рублей в центре Москвы, причем купил он ее у своего родного брата, узнал Sobesednik.ru.

Как следует из выписки ЕГРН, Александр Козак еще в 2007 году купил апартаменты площадью около 80 кв. м в Большом Патриаршем переулке. Квартирой он владел до февраля 2020 года, когда продал ее своему родному брату - Алексею. Сумма сделки в выписке не указана. Квартиры похожей площади выставлены на продажу в этом доме по цене примерно 70 млн рублей.

На специализированных сайтах о недвижимости говорится, что этот дом был построен в 1934 году специально для руководящей элиты советского авиапрома.

– Это место в Москве по праву считается одним из самых престижных: здесь достаточно тихо для центра столицы, уютные старинные переулки утопают в зелени вековых деревьев, обустроены скверы, пешеходные и велодорожки, в окружении находятся многочисленные памятники архитектуры, музеи, театры и дома знаменитых деятелей культуры и науки, – сказано в описании дома.

В соответствии с российским законодательством, сделки купли-продажи квартир между близкими родственниками не позволяют воспользоваться правом на возврат налога. Юридические сайты описывают ситуации, когда гражданам удается скрыть факт родства от налоговой инспекции и получить вычет. Но если впоследствии скрытый факт будет обнаружен, необходимо будет вернуть вычет в полном объеме.

В некоторых случаях сделки с недвижимостью между родственниками могут оказаться фиктивными. Например, для уменьшения налога за проданную недвижимость, родственники в документах умышленно занижают ее стоимость. Налоговые службы внимательно относятся к таким сделкам и имеют право провести проверку.

Алексей Козак является старшим сыном нынешнего замруководителя АП. Известно, что он занимался строительным бизнесом, являясь совладельцем нескольких фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работал и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака Александр работал в Credit Suisse. 

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