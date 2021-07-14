"Нельзя доводить конфликты до методов 90-х": "Новые люди" защищают обстрелянных жителей Кунцево

Активисты с плакатами «Люди важнее», «Не стрелять», «Нет войне с людьми» пришли защищать жителей домов. Они провели марш по выселяемому кварталу, стучали бирюзовыми касками по заборам застройщика, призывали помнить о ценности человеческой жизни.

Кунцевская пятиэтажка попала под программу реновации и планируется под снос. Но не все согласны переехать из своего района. С 2018 года идет настоящая война с застройщиком. Люди выходили на пикеты и писали петиции, строители обрезали газовые трубы и закладывали бетонными блоками въезды. Конфликт окончательно вышел за границы разумного, когда субботней ночью дом был обстрелян неизвестными.