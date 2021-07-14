"Нельзя доводить конфликты до методов 90-х": "Новые люди" защищают обстрелянных жителей Кунцево
Сторонники движения «Новые люди» вышли на акцию в Кунцево. Поводом стал недавний обстрел окон жилого дома на улице Ивана Франко
Активисты с плакатами «Люди важнее», «Не стрелять», «Нет войне с людьми» пришли защищать жителей домов. Они провели марш по выселяемому кварталу, стучали бирюзовыми касками по заборам застройщика, призывали помнить о ценности человеческой жизни.
Кунцевская пятиэтажка попала под программу реновации и планируется под снос. Но не все согласны переехать из своего района. С 2018 года идет настоящая война с застройщиком. Люди выходили на пикеты и писали петиции, строители обрезали газовые трубы и закладывали бетонными блоками въезды. Конфликт окончательно вышел за границы разумного, когда субботней ночью дом был обстрелян неизвестными.
– В Кунцево творится беспредел. Как бы ни складывалась ситуация, нужно помнить, что люди важнее. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания. Москвичам надо поддерживать друг друга. Иначе дойдем до того, что любой конфликт в нашем городе будет скатываться в методы лихих 90-х, – рассказывает предприниматель Борис Бальмонт.
В ходе акции с просьбами о помощи к участникам шествия обратились как нынешние жильцы обстрелянного дома, так и те, кто уже вынужденно покинул квартиры и не доволен жильем, предоставленным взамен.
– Я считаю наш дом уровнем комфорт-класса. Малоэтажное строительство, высокие потолки, престижный зеленый район, метро в шаговой доступности, – рассказывает жительница обстрелянной пятиэтажки. Она не называет своего имени. Боится, что выступление в СМИ скажется на работе.
– У нас не типовой проект, потолки 2,75, а переселили в квартиры с потолками 2,55. Встроенная мебель превращалась в дрова. Я жила здесь на третьем этаже, – показывает зияющие пустотой окна Вера Малкова. – Нас отсюда выжили, просто взяли и стерли кусок жизни.
«Новые люди» будут контролировать ход расследования инцидента и следить за судебным разбирательством о лишении прав собственности, запланированным на конец сентября.
Рубрика: Общество