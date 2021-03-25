На выгорание чаще всего жалуются люди с доходом в 50-100 тысяч. В браке его испытывают реже

Исследование компании по управлению здоровьем AIBY показало, что россияне, которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц, намного реже испытывают профессиональное выгорание, чем люди со средним доходом — от 50 до 100 тысяч. Крайне негативно на эмоциональное состояние влияет и то, как долго человек трудится в компании: среди тех, кто работает на одном месте более пяти лет, выгорание происходит в 65% случаев.

Однако среди респондентов с высшим образованием и средним доходом показатель все равно выше — 79%. Среди тех, кто с высшим образованием зарабатывает до 25 тысяч рублей в месяц, выгорание встречается в разы реже — в 34% случаев, передает ТАСС. Примерно такой же показатель среди тех, кто получает до 50 тысяч.

«При этом график работы не оказал существенного влияния на выгорание. Люди при разном графике работ чувствуют себя эмоционально примерно одинаково», — пишут авторы опроса. Лишь 21% россиян считают, что удаленка усилила их чувство выгорания.

Впрочем, как выяснилось, от выгорания помогают традиционные семейные ценности: состоящие в браке люди испытывают его лишь в 40% случаев, одинокие люди — в 56%, а состоящие в неофициальных отношениях — в 62%.

Всего в России 38% работников говорят, что испытывают чувство выгорания, а 32% это отрицают.