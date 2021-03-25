В четверг, в 10:00

На выгорание чаще всего жалуются люди с доходом в 50-100 тысяч. В браке его испытывают реже

Почти 80% россиян с высшим образование и средним доходом заявляют о выгорании. В целом показатель куда ниже – 38%

Фото: depositphotos

Исследование компании по управлению здоровьем AIBY показало, что россияне, которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц, намного реже испытывают профессиональное выгорание, чем люди со средним доходом — от 50 до 100 тысяч. Крайне негативно на эмоциональное состояние влияет и то, как долго человек трудится в компании: среди тех, кто работает на одном месте более пяти лет, выгорание происходит в 65% случаев.

Однако среди респондентов с высшим образованием и средним доходом показатель все равно выше — 79%. Среди тех, кто с высшим образованием зарабатывает до 25 тысяч рублей в месяц, выгорание встречается в разы реже — в 34% случаев, передает ТАСС. Примерно такой же показатель среди тех, кто получает до 50 тысяч.

«При этом график работы не оказал существенного влияния на выгорание. Люди при разном графике работ чувствуют себя эмоционально примерно одинаково», — пишут авторы опроса. Лишь 21% россиян считают, что удаленка усилила их чувство выгорания.

Впрочем, как выяснилось, от выгорания помогают традиционные семейные ценности: состоящие в браке люди испытывают его лишь в 40% случаев, одинокие люди — в 56%, а состоящие в неофициальных отношениях — в 62%.

Всего в России 38% работников говорят, что испытывают чувство выгорания, а 32% это отрицают.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 2 дня назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 4 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 4 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 7 минут назад

В России выявлено почти 24 тысячи случаев заболеваний коронавирусом

Общество 49 минут назад

В России шантажируют граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации

Общество 1 час назад

На Филевской линии метро начали внедрять систему оплаты проезда через распознавание лиц

Общество 1 час назад

Проценко назвали "Доктором Менгеле" после его слов о том, что от прививки нельзя заболеть

Происшествия 2 часа назад

В Турции сняли на видео падающий небесный объект, похожий на метеорит

Политика 3 часа назад

Главное к 31 июля: Мединский защитит историю, "Яблоку" приписали чужие "заслуги", Крым наводнен

Общество 4 часа назад

В Москве сегодня будет солнечно, около 28 градусов, ночью похолодает до плюс 14

Общество 14 часов назад

"Никто кроме семьи не знал о болезни": сестра Фриске заподозрила Шепелева во лжи

Общество 15 часов назад

"Противно на него смотреть": россияне не поверили оправданиям мужа Скабеевой о недвижимости

Политика 15 часов назад

"Дело явно не в вирусе": Гращенков о решении Собянина отменить перчаточный режим

Политика 15 часов назад

"Без ЕСПЧ, похоже, не обойдется": в сети обсуждают жалобу КПРФ в защиту Грудинина

Общество 15 часов назад

"Как во времена СССР со жвачкой": журналист оценил допуск зарубежной вакцины в Россию

Политика 15 часов назад

"Позовет российскую армию для защиты себя от белорусского народа?": В сети обсуждают заявления Лукашенко

Политика 16 часов назад

"Киксует и ёрзает на заднице": Ройзман высмеял оправдания Попова о недвижимости на сотни миллионов

Общество 17 часов назад

Что случилось сегодня: полицейский признался в убийстве школьницы, мать актера провела 10 дней с трупом, взрыв на химзаводе, золотые медали на олимпиаде

Общество 17 часов назад

Шутник-озорник купидон Жириновский предложил создать вагоны для знакомства одиноких россиян

Общество 18 часов назад

"Мурашко, породистые щенки стоят дороже": в сети в бешенстве от того, во сколько оценил смерть от вакцинации глава Минздрава

Общество 19 часов назад

Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика