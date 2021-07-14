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Госдума напомнила о важных законах, которые вступят в силу в августе

Новые правилах оформления ОСАГО, налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гектар и другие нововведения

Фото: Global Look Press

В августе вступают в силу ряд важных для россиян законов. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

В последнем месяце лета в силу вступят законы, о налоговом вычете на занятия спортом, о новых правилах оформления ОСАГО, о налоговых изменениях, о втором дальневосточном гектаре, об ограничении звуковой рекламы, расширении обязанностей нотариусов, поправки в закон об охоте и животном мире, об ответственности для иностранных страховщиков, закон об упрощении выдачи виз иностранцам, а также закон о выдачи удостоверений лицам без гражданства сроком на 10 лет. 

Депутат отдельно отметил поправки о «спортивном» вычете, который можно будет получить не только на себя, но и на детей. Он будет применяться с доходов полученных с 1 января 2022 года. Его размер будет равен фактически произведенным расходам, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими вычетами. 

«Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей. Все они стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни. Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги – это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», – подчеркнул Володин. 

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