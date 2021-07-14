"Если не воровать – экономия будет еще больше": в сети обсуждают 1,5 миллиарда рублей экономии на ремонте дорог

Счетная палата по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования подготовила отчет, согласно которому использование щебня по старому ГОСТу позволит сэкономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год. Что важно - не ухудшив при этом качество автотрасс.

Аудиторы обратили внимание, что действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93.

«Свершившаяся техническая «революция» в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей», - отмечают аудиторы. При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась.

«Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например, в Республике Татарстан – в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)», - говорится в документе.

С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение первого в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 млн рублей ежегодно, подсчитали аудиторы.

При этом, по их данным, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше.

«По оценкам экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета российских климатических условий эксплуатации. При этом высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом», - говорится в отчете.

Как известно, дураки и дороги – две главные беды России, поэтому в соцсетях тема дорог нашла широкое обсуждение. Вот только от самой темы экономии на 1,5 миллиарда, россиян понесло немного в другие степи.

«А я сначала подумал, что как и прежде - не строить, вот и экономия», - иронизирует читатель.

«Сильнее щебня ведет к удорожанию так называемый «откат» , которому все технологии по барабану», - объясняет Счетной палате россиянин.

«И ещё, самое главное, щебень налево не продавать, вот тогда может дороги будут более-менее приличные», - подсказывает еще один лайфхак петербуржец.

«Похоже, станут дороги опять такие же корявые как в СССР», - сделал вывод из отчета Счетной палаты историк.

«Да ладно! А, может, просто не нужно каждые два года все дороги перекладывать и воровать при этом поменьше?» - пишет москвич.

«Удешевят смесь, эту прибыль бригады из гостей ближнего зарубежья положат себе в карман, а потом опять своими слюнями дороги начнут заделывать», - вновь в комментарии звучит неприкрытая ирония.

«Строительство дорог станет дешевле, но вот с учётом ремонта намного дороже. И это замечательно! Теперь можно будет воровать с ремонта да ещё и каждый год. Прогресс налицо», - стебет отчет россиянин.

«Если чиновники меньше воровать не станут (а они не станут), дороги скоро вообще не из чего строить будет», - считает сибиряк.

«Что-то разницы между новыми и старыми дорогами не видно. Через год эксплуатации трещины и колея как на грунтовке в распутицу», - напоминает уралец.

«Не пробовали ни воровать? За рубежом гарантия в 10-15 лет минимум на дорогу, и ямку ремонтируют за счет фирмы, а не государства. А у нас? Если и есть договор, завтра фирма - банкрот, и всем пофиг. Или договор такой, что фирма не виновата никогда», - рассуждает психолог.

«Да всё по старому и делается, даже хуже, «по новому» и дороже только на бумаге. Сам работал в ДСПМК и «Дорстрое», На бумагах одно (и количество щебня, и отсев, и цемент, а на деле - меньше. Каток должен по одному месту раз 10 и больше катать, на самом деле - пару раз. Потом для лабораторий делают вырубки в полотне, а на самом деле самостоятельно мешают, что положено в ведре, засыпают всё в форму и домкратами прессуют или гидропрессом, обрубают края - и на экспертизу. Да много чего химичат», - рассказывает о своей истории читатель.

«Ликвидируйте само понятие «ямочный ремонт» - это неиссякаемая и неконтролируемая кормушка. И введите личную ответственность строителей дорог - триллионы экономии. А гудрон с песком - это не дорога, уж лучше вернуться к брусчатке», - пишет россиянин.

«Да... Лишний раз подтверждают - две главные беды в России это реформаторы и дороги!» - уверен житель столицы.