Экс-силовикам дали по 4 года из-за смерти мужчины, которого они "будили" электрошокером

Иркутских экс-полицейских Александра Анхеева и Аркадия Любимова осудили за смерть пассажира такси, которого они ударили электрошокером.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Два сотрудника ППС применили электрошокер по отношению к спящему пассажиру такси, 24-летнему Дмитрию Харченко, который находился в нетрезвом состоянии, – водитель не мог разбудить его и решил обратиться за помощью к стражам порядка. Вскоре после этого молодой человек скончался.

Полицейских уволили из правоохранительных органов, СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением спецсредств (часть 3 статьи 286 УК).

«Пассажир такси не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту согласно заключениям экспертов в состоянии глубокой алкогольной комы», – отметили в пресс-службе судебной инстанции. Там добавляют, что смерть потерпевшего вызвана отравлением алкоголя.

Каждому экс-полицейскому назначили по четыре года колонии общего режима.