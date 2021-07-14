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Экс-силовикам дали по 4 года из-за смерти мужчины, которого они "будили" электрошокером

Полицейские применили спецсредство по отношению к 24-летнему Дмитрию Харченко, который умер вскоре после этого

Фото: Global Look Press

Иркутских экс-полицейских Александра Анхеева и Аркадия Любимова осудили за смерть пассажира такси, которого они ударили электрошокером. 

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Два сотрудника ППС применили электрошокер по отношению к спящему пассажиру такси, 24-летнему Дмитрию Харченко, который находился в нетрезвом состоянии, – водитель не мог разбудить его и решил обратиться за помощью к стражам порядка. Вскоре после этого молодой человек скончался.

Полицейских уволили из правоохранительных органов, СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением спецсредств (часть 3 статьи 286 УК).

«Пассажир такси не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту согласно заключениям экспертов в состоянии глубокой алкогольной комы», – отметили в пресс-службе судебной инстанции. Там добавляют, что смерть потерпевшего вызвана отравлением алкоголя.

Каждому экс-полицейскому назначили по четыре года колонии общего режима. 

Рубрика: Общество

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