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Токио ставит антирекорд по новым зараженным COVID-19 вторые сутки подряд

Рост числа случаев коронавируса в столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, фиксируется на фоне аномальной жары

Фото: Global Look Press

В Токио вторые сутки подряд регистрируется антирекорд суточных заражений COVID-19.

Как сообщает телеканал NHK, за 24 часа в городе выявлено 3177 тысячи случаев коронавируса.

Накануне, 27 июля, речь шла о 2 848 инфицированных за сутки, что также стало максимальным показателем с начала пандемии.

Помимо этого, сообщается, что аномальная жара, которая установилась в Японии, не отступает. В течение прошлой недели общее число попавших в больницу с подозрением на тепловой удар в разных районах страны составило более 8 100 человек, что почти вдвое больше показателей предшествующих семи дней.

Согласно прогнозу метеорологического агентства Японии, в ближайшее время на севере и западе страны будет 35 градусов и выше.

Напомним, в Токио с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в прошлом году. Их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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