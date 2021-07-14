Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Основатель компании Finiko, которая была признана финансовой пирамидой и оставила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на оптовой продаже фармацевтической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» пишет, что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматизированная система генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko обещала своим вкладчикам стабильный доход выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая заключается в следующем: сервис берет у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также компания предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в декабре 2020 года у Finiko начались проблемы - прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства завели уголовное дело за организацию финансовой пирамиды.

По данным надзорного ведомства, с августа 2019 года по декабрь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Во время обысков офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк предупредил: Finiko «имеет признаки финансовой пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли сотни тысяч рублей.

— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, - рассказал один из пострадавших изданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей непростой ситуации, - написал он в Instagram.