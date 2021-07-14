Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»
Уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2020-го, но полиция так никого и не задержала.
Основатель компании Finiko, которая была признана финансовой пирамидой и оставила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на оптовой продаже фармацевтической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» пишет, что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматизированная система генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko обещала своим вкладчикам стабильный доход выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая заключается в следующем: сервис берет у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также компания предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в декабре 2020 года у Finiko начались проблемы - прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства завели уголовное дело за организацию финансовой пирамиды.
По данным надзорного ведомства, с августа 2019 года по декабрь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.
Во время обысков офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк предупредил: Finiko «имеет признаки финансовой пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли сотни тысяч рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, - рассказал один из пострадавших изданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей непростой ситуации, - написал он в Instagram.
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые называют сторонников финансовой пирамиды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся основателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях компания получила множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», - отметил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko перечисляются успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках - 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», подтверждений этому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в застройку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Последний говорил, что лично он не сомневается в честности Сабирова.
— У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.
Еще один основатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июля блогер Андрей Алистаров заявил, что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото турецкого паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в июле 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух новых юрлиц.
Так, в апреле Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя - «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует заниматься оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию - ООО «Территория смыслов» (название созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».
А в декабре 2020 года Доронин ушел в строительный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания занимается возведением жилых зданий, но располагается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.
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