"Почему нет новостей о резком повышении зарплаты?" В сети комментируют рост цен на кофе

В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, рассказали в одной из торговых сетей.

Ретейлер сослался на уведомление, полученное от поставщиков продукции. Основной причиной повышения цен контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

Источник в другой крупной сети уточнил, что поставщики ссылаются также на подорожание упаковки и логистики.

В соцсетях к новостям о повышении цен на различные продукты уже привыкли, но от этого они не стали менее раздражающими.

«Ждем теперь, когда Мясников расскажет о вреде кофе», - иронизирует читатель

«А всё потому, что бразильский кофе не может стоить дешевле тамбовской моркови. Как и эквадорские бананы», - звучит еще одна ирония.

«Но почему нет новостей о резком повышении зарплаты? Только цены!» - взбешен россиянин.

«Надо уже заканчивать выпускать новости о подорожании. А публиковать только о том, что что-то не дорожает. Правда, ленты новостей тогда будут пустые», - пишет москвич.

«Кофе - не хлеб, соль и горючее. Пусть дорожает!» - считает житель Рублевки.

«Можно было бы пожаловаться Путину, но страшно. В прошлый раз после жалобы на горячей линии президенту о дорогой моркови и дешевых бананах, цены уровняли, причем подняли на бананы», - вспоминает учитель.

«Этот идиотский рост цен будет продолжаться, покуда власть не прижмет торгашей. Но сделать этого она не в состоянии. Правила игры не позволяют», - считает пенсионер.

«Да, на 12-17 тысяч прожить уже невозможно, и «средний класс» с 17 тыс. рублей уже в трубу улетел», - пишет петербуржец.