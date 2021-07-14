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"Опять милостыня от любимого президента": в сети критикуют Путина за подачку

Россияне уверены, что суть не в заботе о людях, а в выборах в Госдуму

Фото: mskagency.ru

Президент страны Владимир Путин заявил, что выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году.

В среду он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.

Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей.

– То есть система готова, деньги есть? - уточнил Путин.

Глава Минтруда подтвердил, что все готово и необходимые средства доведены. При этом он почему-то не стал, как обычно, удивляться, что на выплату претендует большое количество людей.

– Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника, - сказал президент.

От того, что выплаты начнутся раньше, по другому к ним относиться россияне не стали. Большинство считает эти 10 тысяч рублей «подачкой» и «милостыней», и уверены, что под прикрытием заботы перед началом учебного года власть задабривает людей перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

«Плохо не то, что дали, а то, что единоразовую выплату несчастных 130 долларов выдают как достижение национального масштаба, и как личную заслугу Путина. Как будто он свои кровные из своего личного кармана выплачивает...  Это очень смахивает на подачки царя Николая Второго», - вспоминает историю читатель.

«Отличная новость для маркетологов «детских миров» и т.д. Можно цены задирать дальше. Да здравствует инфляция!» - пишет россиянин.

«Байден ни за что так не сделает - бедные, несчастные дети США», - иронизирует москвич.

«Каждый неделю нам напоминают, не так, так сяк, что кинут кость аж в целых 10 тыс. рублей. При этом цены уже на 30% выросли на очень многое. Спасибо родной, очень полегчало», - в комментарии звучит еще одна неприкрытая ирония.

«Подачка перед выборами», - уверен историк.

«Отец родной», чтобы бы мы без тебя делали», - иронично обращается к Путину читатель.

«Ура! Новая милостыня от "любимого!"» - вторит ему следующий комментатор.

«По 100-ке бы дал... Люди бы хоть долги перекрыли. а так – мелочь», - считает россиянин.
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