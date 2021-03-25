"Не верится, что это с нами происходит": россияне возмутились новыми испытаниями вакцин на детях

В российской столице продолжаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Вообще, о том, что соответствующие испытания препарата собираются провести, стало известно еще около месяца тому назад, и тогда эти новости вызвали бурную реакцию общества, возложившего всю ответственность за любые последствия на власти. Однако процесс упорно движется, и теперь уже появляется все больше подробностей о нем.

Так, агентство «РИА Новости» опубликовало материал под заголовком «В России снова испытывают вакцину от коронавируса», рассказав о том, как идет тестирование препарата на подростках и приложив к публикации истории некоторых родителей, согласившихся на участие их детей в эксперименте.

Также сообщается, что участникам вводят лишь 10% от взрослой дозы вакцины. Это требуется для снижения числа госпитализаций и тяжелых случаев заболевания среди детей, подчеркивают ученые. При этом отмечается, что с распространением штамма «дельта» ситуация усугубилась. И на фоне неоднозначного отношения общества к подобным испытаниям, агентство как раз и решило провести беседы с некоторыми родителями подростков, принимающих участие в клинических испытаниях.

Впрочем, комментарии под этой публикацией наглядно демонстрируют, что если «мнение общества и разделилось», то явно не пропорционально, поскольку большая часть россиян называет происходящее «геноцидом» и требует остановить опыты над детьми. Взрывают критики и к родителям, согласившимся отдать детей на тестирование вакцины, не понимая, как они могли на это согласиться.

«Это похоже на геноцид! Обращайтесь массово в суды и требуйте наказания для тех, кто проводит опыты на людях!»;

«Да и какая же мать согласится отдать своего ребенка?»;

«Считаю надо проводить эти испытания на детях чиновников и прочих, кто кричит о необходимости укола»;

«Отбирали абсолютно здоровых детей, строгий отбор был. Я передачу смотрела. А остальные детки разные, как такое может быть, не верится, что это с нами происходит. Что-то страшное»;

«Голосуем все разом против «Единой России», не дадим детей в обиду»;

«Испытания, опыты, проще говоря... как на мышах лабораторных»;

«Хватит людям пудрить мозги вашими лживыми коронавирусными бреднями!»;

«Концлагерь в действии!» – возмущаются россияне.