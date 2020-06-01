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Кардиохирург предупредил о небольшом риске для сердца после вакцинации от COVID-19 у детей

По его словам, от вакцины могут быть побочные эффекты, но они не достигают такого уровня, чтобы прекратить вакцинацию

Фото: Global Look Press

Вакцинация от COVID-19 может приводить к миокардиту у детей, но эффект остается незначительным. Об этом заявил РИА Новости известный детский кардиохирург из США Билл Новик.

«Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным», – рассказал кардиолог.  

По словам Новика, общее количество возникновения случаев миокардита после прививки от коронавируса, небольшое, однако у специалистов еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия.

Как отметил медик, в зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, однако многие пациенты могут избежать их. 

«Тем не менее, если у вас именно такой серьезный случай, то в будущем у вас могут возникнуть проблемы с сердцем», – признает кардиохирург.

«В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию», – подчеркнул специалист.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация российских подростков 12–17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. Исследование вакцины «Спутник V» для несовершеннолетних уже началось в Москве 5 июля на базе двух учреждений –детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. В исследовании участвуют 100 россиян от 12 до 17 лет, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

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