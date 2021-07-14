Игорь Яковенко: О планах Доброхотова уехать знали, им занялись по наводке голландского "Олега Лурье"

– Ходит информация, что сегодня Роман и собирался это сделать.

– Да, видимо, об этом тоже было известно, потому что всё течёт, всё «протекает». Странно, что он только сейчас собрался бежать, учитывая, что The Insider* – это примерно то же самое, что издание «Проект», по степени опасности для Кремля.

Рано или поздно к ним должны были прийти. И то, что сейчас происходит с Доброхотовым, происходит по наводке голландского журналиста. В стиле Олега Лурье или сотрудников Russia Today.

– Кстати говоря, Макс Ван дер Верфф вместе с журналистской Russia Today Яной Ерлашовой основал проект Bonanza Media. Вам что-нибудь известно об этом проекте?

– Я полагаю, то, что организовали эти два человека, является одним из «отпочкований» Russia Today. Сейчас идёт создание сети подобных структур: у Соловьёва появился целый холдинг, создаваемый его «экспертами», похожим образом почкуются пригожинские медиаструктуры. Здесь та же история. Очевидно, что названные вами люди создали что-то вроде «фабрики троллей» или Russia Today, по классификации это один таксон.

– С какой вероятностью тесные контакты иностранного журналиста с Russia Today говорят о его ангажированности?

– Я думаю, с вероятностью 100%. Либо такой человек – клинический идиот, что кажется мне маловероятным, либо он знает, что делает, и делает это, как правило, за деньги. Если говорить об иностранцах, это отличные от нуля деньги, поскольку Russia Today финансируется очень обильно.

– The Insider* обвинил голландского журналиста в связях с ГРУ. В ответ голландский журналист подал в январе иск о клевете – но не в европейский суд, а в СК РФ. А теперь иск в российские правоохранительные органы подала его российский же адвокат Сталина Гуревич. С точки зрения журналистской этики, о чём говорит этот странный алгоритм действий?

– Говорить здесь о журналистской этике странно. Это понятие неприменимо к этим людям. Что касается самих действий, сразу же перейти в нападение – это классика жанра. Вчера завершился суд по иску Антона Красовского к Леониду Гозману.

Как вы помните, первое, что услышал Гозман, придя на скандальный эфир к Красовскому – это то, что его личный телефонный разговор со мной дословно известен. Разговор, в котором по просьбе моего товарища Леонида Гозмана я дал ему подробный анализ того, как лжёт Russia Today.

После того эфира мы обратились в следственные органы с просьбой установить факт «прослушки». В ответ Красовский мгновенно подал в суд за клевету на Гозмана и на «Новую газету». Суд он, оказывается, выиграл, теперь Гозман должен заплатить ему 300 000 рублей.

Вор, который кричит «Держи вора!» – это классика жанра. Россия подаёт иск на Украину в ЕСПЧ за то, что она не закрыла воздушное пространство, в результате чего был сбит «Боинг» (тот самый, с гражданами Нидерландов на борту, о непричастности к гибели которых России снимает фильмы и проводит пресс-конференции голландский журналист, сотрудничающий с Russia Today – Прим. Sobesednik.ru). Это тоже классика жанра.

С голландским журналистом, который обратился в СК РФ, всё в пределах этой схемы. И куда ещё ему обратиться, кто ещё может за него вступиться? Не лондонский же суд. Там ситуация будет разобрана объективно, и он не получит удовлетворения. Британские или голландские спецслужбы его тоже не поймут: они объективно разберут дело, и он проиграет свой иск.

Поэтому он обращается туда, где его могут понять – по сути, к своим работодателям. Позиция голландского журналиста не выдержала бы критики в любом нормальном суде или правоохранительной структуре.

– Ввиду шаткости своей позиции Макс Ван дер Верфф обратился не в европейский и даже не в российский суд, а в СК РФ?

– СК, ГРУ, российский суд – всё это структуры от одного хозяина. Он правильно всё рассчитал.

*ЮЛ The Insider SIA, администратор доменного имени интернет-издания The Insider, внесено Минюстом в реестр иноСМИ, выполняющих функции иностранного агента

Николай Васильев