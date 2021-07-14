Игорь Яковенко: О планах Доброхотова уехать знали, им занялись по наводке голландского "Олега Лурье"
Медиакритик считает, что голландский журналист, "настучавший" на Романа Доброхотова, действовал в стиле Олега Лурье и Антона Красовского
Сегодня у главного редактора The Insider* Романа Доброхотова прошли обыски, после которых его отвезли в ОМВД «Академический» и допрашивают как свидетеля. Причиной преследования главреда независимого СМИ стал иск о клевете, поданный в СК РФ, внимание, голландским журналистом Максом Ван дер Верффом, интересы и достоинство которого сейчас активно защищает российский адвокат Сталина Гуревич.
Что же больше всего связывает Россию с Нидерландами? Правильно, сбитый над территорией Донбасса в 2014 году «Боинг». В публикациях The Insider* утверждалось, что Макс Ван дер Верфф сотрудничает с ГРУ, распространяя данные о непричастности России к гибели нидерландских граждан на борту сбитого из российского оружия самолёта.
Sobesednik.ru обсудил логику поведения гражданина Голландии с медиакритиком, журналистом Игорем Яковенко, известным своей осведомлённостью о методах работы российских провластных СМИ.
– Макс Ван дер Верфф – журналист или всё-таки блогер, как его называет, например, «МБХ-Медиа»? Каков формат деятельности этого человека?
– Учитывая характер его деятельности в связи с тем, что произошло с Романом Доброхотовым, я бы сказал, что он напоминает Олега Лурье (российский журналист-расследователь, бывший менеджер Ларисы Долиной и Владимира Кузьмина, один из основателей газеты "Версия", обвинявшийся в клевете и вымогательстве – Прим. Sobesednik.ru).
Это вопрос споров, кто такой журналист и кто такой блогер. Формально, с точки зрения российского закона о СМИ, Ван дер Верфф, скорее всего, журналистом не является. Если по сути…
Кто такой Олег Лурье? Провокатор, человек, который занимается компроматом, клеветой. Являются ли журналистами люди, которые работают на пригожинских «фабриках троллей»? Формально – да, они ассоциируются со СМИ, у них есть статус журналиста, но, по сути, их работа журналистикой не является.
Что касается голландского товарища, он действует в похожем формате и просто настучал на журналиста. А что касается Романа Доброхотова, то это ожидаемая история. Странно, что он до сих пор не уехал из России.
– Ходит информация, что сегодня Роман и собирался это сделать.
– Да, видимо, об этом тоже было известно, потому что всё течёт, всё «протекает». Странно, что он только сейчас собрался бежать, учитывая, что The Insider* – это примерно то же самое, что издание «Проект», по степени опасности для Кремля.
Рано или поздно к ним должны были прийти. И то, что сейчас происходит с Доброхотовым, происходит по наводке голландского журналиста. В стиле Олега Лурье или сотрудников Russia Today.
– Кстати говоря, Макс Ван дер Верфф вместе с журналистской Russia Today Яной Ерлашовой основал проект Bonanza Media. Вам что-нибудь известно об этом проекте?
– Я полагаю, то, что организовали эти два человека, является одним из «отпочкований» Russia Today. Сейчас идёт создание сети подобных структур: у Соловьёва появился целый холдинг, создаваемый его «экспертами», похожим образом почкуются пригожинские медиаструктуры. Здесь та же история. Очевидно, что названные вами люди создали что-то вроде «фабрики троллей» или Russia Today, по классификации это один таксон.
– С какой вероятностью тесные контакты иностранного журналиста с Russia Today говорят о его ангажированности?
– Я думаю, с вероятностью 100%. Либо такой человек – клинический идиот, что кажется мне маловероятным, либо он знает, что делает, и делает это, как правило, за деньги. Если говорить об иностранцах, это отличные от нуля деньги, поскольку Russia Today финансируется очень обильно.
– The Insider* обвинил голландского журналиста в связях с ГРУ. В ответ голландский журналист подал в январе иск о клевете – но не в европейский суд, а в СК РФ. А теперь иск в российские правоохранительные органы подала его российский же адвокат Сталина Гуревич. С точки зрения журналистской этики, о чём говорит этот странный алгоритм действий?
– Говорить здесь о журналистской этике странно. Это понятие неприменимо к этим людям. Что касается самих действий, сразу же перейти в нападение – это классика жанра. Вчера завершился суд по иску Антона Красовского к Леониду Гозману.
Как вы помните, первое, что услышал Гозман, придя на скандальный эфир к Красовскому – это то, что его личный телефонный разговор со мной дословно известен. Разговор, в котором по просьбе моего товарища Леонида Гозмана я дал ему подробный анализ того, как лжёт Russia Today.
После того эфира мы обратились в следственные органы с просьбой установить факт «прослушки». В ответ Красовский мгновенно подал в суд за клевету на Гозмана и на «Новую газету». Суд он, оказывается, выиграл, теперь Гозман должен заплатить ему 300 000 рублей.
Вор, который кричит «Держи вора!» – это классика жанра. Россия подаёт иск на Украину в ЕСПЧ за то, что она не закрыла воздушное пространство, в результате чего был сбит «Боинг» (тот самый, с гражданами Нидерландов на борту, о непричастности к гибели которых России снимает фильмы и проводит пресс-конференции голландский журналист, сотрудничающий с Russia Today – Прим. Sobesednik.ru). Это тоже классика жанра.
С голландским журналистом, который обратился в СК РФ, всё в пределах этой схемы. И куда ещё ему обратиться, кто ещё может за него вступиться? Не лондонский же суд. Там ситуация будет разобрана объективно, и он не получит удовлетворения. Британские или голландские спецслужбы его тоже не поймут: они объективно разберут дело, и он проиграет свой иск.
Поэтому он обращается туда, где его могут понять – по сути, к своим работодателям. Позиция голландского журналиста не выдержала бы критики в любом нормальном суде или правоохранительной структуре.
– Ввиду шаткости своей позиции Макс Ван дер Верфф обратился не в европейский и даже не в российский суд, а в СК РФ?
– СК, ГРУ, российский суд – всё это структуры от одного хозяина. Он правильно всё рассчитал.
*ЮЛ The Insider SIA, администратор доменного имени интернет-издания The Insider, внесено Минюстом в реестр иноСМИ, выполняющих функции иностранного агента
Николай Васильев
Теги: #Роман Доброхотов, #обыски, #The Insider
Рубрика: Общество