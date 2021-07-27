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Главное к 28 июля: КПРФ идет на улицы, "несусветная" жара в регионах, запрет для табака и плата за спасение

Грудинина поддержат пикетами, в Россию пришла жара, новый праздник, в Сочи тонущих спасают за 800 рублей. Главное к среде

Фото: Global Look Press

Зампред ЦК КПРФ пообещал «Открытым медиа» устроить по всей стране пикеты в поддержку Павла Грудинина. Бизнесмена ранее исключили из федерального списка партии и сняли с выборов. «Если акции не согласуют, то у нас есть рабочие механизмы, чтобы обойти эти запреты. Красные в городах будут», — заявил представитель коммунистов Владимир Кашин.

Гидрометцентр прогнозирует «экстремальную» жару в ряде российских регионов. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, речь идет о Сахалине (+30℃), Южно-Курильских островах, Приморском и Краснодарском краях (30-35℃), Ростовской области (38℃) и о Республике Крым (31-36℃). «Жара несусветная», — описывает синоптик обстановку, которую стоит ожидать жителям этих субъектов в разговоре с ТАСС. По его словам в Крыму даже ночью температура будет подниматься до 25℃.

Минздрав планирует запретить применение ароматизаторов и красителей в сигаретах и других никотинсодержащих изделиях. Также хотят ограничить добавки, усиливающие привыкание. Об этом в своем Telegram-канале пишет замглавы министерства Олег Салагай.

В Международном валютном фонде сообщают, что глобальный экономический рост, по их прогнозу, в 2021 году составит порядка 6%, а в 2022 году — 4,9%. Столь значительный рост может быть обеспечен эффектом низкой базы — в 2020-м показатель ушел в отрицательные значения. При этом эксперты говорят также об увеличении разрыва между развитыми и развивающимися экономиками. Чтобы сгладить его, МВФ призывает страны с избытком вакцины активно жертвовать их нуждающимся государствам. Сам Фонд выделит на эти цели 43 млрд евро.

Московский суд обязал «Новую газету» удалить мнение Леонида Гозмана о телеканале RT и его сотруднике Антоне Красовском, к которому Гозман ходил на интервью. Об этом политик и написал колонку. В ней он выразил недовольство тем, что Красовский был заранее осведомлен содержанием его телефонных переговоров. Суд счел, что RT и Красовский были опорочены этим мнением, а отдельные высказывания Гозмана не соответствуют действительности.

Минтруд предлагает отмечать в России День отца. Датой праздника в проекте указа президента, опубликованного на сайте правительства, обозначено 17 октября. В ведомстве полагают, что инициатива «повысит социальную значимость отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей». Пока предложение проходит стадию общественного обсуждения.

Власти продолжают блокировать зеркала сайтов Алексея Навального, которые создают его сторонники. Для этого применяется оборудование, введенное для исполнения закона об изоляции интернета в России от 2019 года. Об этом ранее писал Владислав Здольников. Сперва власти заблокировали одно зеркало, к вечеру вчерашнего дня журналисты писали, что заработало другое, но сейчас оно также недоступно.

В Сочи турист записал видео, где частный пляж установил стоимость спасения тонущих. Как следует из материала, опубликованного в Telegram-канале «Типичный Краснодар», жизнь утопающих оценили в 800 рублей. При этом вход на VIP-пляж стоит семь тысяч рублей. Нужно ли платить за спасение заранее или пост-фактум, не уточняется.

Президент Чехии Милош Земан поддержал законопроект, по которому пострадавшие от взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году люди и населенные пункты получат компенсацию в 25,5 миллиона евро. Во взрыве власти Чехии обвиняют российские спецслужбы.

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