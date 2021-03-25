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Заболеваемость COVID-19 в России снижается, но смертность остается

За 26 июля в стране выявлено 23 032 случаев заболевания и 779 смертей

Фото: Global Look Press

В России за последние 24 часа выявлено 23 032 случаев заболевания коронавирусом и 779 смертей. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

Количество заболевших в Москве продолжает снижаться (2623 новых пациентов). За сутки госпитализированы 1 072 человека, погибло 98 человек. В тяжелом состоянии находятся 552 пациента. 

После прохождения лечения от коронавируса выздоровели 4 912 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106.

Высокий прирост новых заболевших наблюдается в Московской области (1973), в Санкт-Петербурге (1923),

в Нижегородская области (539) и в Свердловской области (490). 

За все время пандемии в России выявлено 6 172 812 случаев коронавируса. Зафиксировано 155 380 летальных исходов, выздоровели 5 526 950 человек. 

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