"Народ, не надо молчать": женщина выгнала детей-инвалидов с площадки и вызвала ярость россиян

В Петербурге следственные органы уже проводят проверку после появления в СМИ публикаций о горожанке, агрессивно выгонявшей детей с особенностями развития с детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома. Как сообщает главное управление СК РФ по Петербургу, по результатам проводимой проверки будет принято конкретное процессуальное решение.

Все началось с того, что в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как жительница одного из жилых комплексов в Петербурге ругается с сопровождающей детей-аутистов девушкой, пытается выбить у нее из руки телефон и требует ее увести детей с игровой площадки. «Вам здесь не место, ваши больные дети пугают наших детей, вы отсюда съедете», – раз за разом продолжает обращаться к тьюторам гражданка.

Этот инцидент спровоцировал довольно большой общественный резонанс. К примеру, в числе первых на него отреагировала известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая и сама воспитывает сына с синдромом Дауна. Она даже пыталась вызвать «прославившуюся» петербурженку на разговор, но та быстро удалила аккаунт в социальной сети. А журналист Антон Красовский, и вовсе, потребовал для женщины реального срока за подобное поведение.

Сейчас связаться с героиней видео пытаются и многие журналисты, однако после удаления из социальных сетей она перестала отвечать на звонки. Россияне же реагируют на произошедшее в Петербурге с нескрываемой яростью, требуя для прогонявшей детей гражданки наказания и в буквальном смысле оставляя в ее адрес сотни проклятий и оскорблений.

«Видно же шкура без мозгов»;

«Инвалид сама ведь. ЧСВ просто до небес»;

«Некоторые люди стали настолько озлобленными, что чувство сострадания им неведомо»;

«Народ, не надо молчать – гнать таких мамаш из России»;

«Оборзели совсем. Стали людей на классы делить»;

«Надеюсь есть какое-то наказание для таких как эта «женщина». Но принцип бумеранга никто не отменял»;

«А мне вот интересно, что в голове у этой женщины? Что это, дефект образования и воспитания? Или баба в инстаграме в женских пабликах пересидела? Они там обычно все такие агрессивные»;

«Я может быть не имею права так рассуждать. Но Всевышний ее и так наказал. Мне жалко эту женщину. В данный момент она инвалид»;

«Её саму выгнать надо из этой страны»;

«Страшно, что никто не заступился»;

«По-моему тут только она представляет опасность для окружающих»;

«Это существо безмозглое нужно изолировать от людей!» – возмущаются россияне в социальных сетях.