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"До чего дошла Россия": соцсети о скандале с чиновниками и детьми-инвалидами в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом детей-инвалидов заставили полчаса мокнуть под ливнем в ожидании прогулки на теплоходе

Фото: скриншот Youtube

Стоит признать, что скандальных историй с участием российских чиновников в отечественной прессе не было уже давно. Хотя еще недавно публикации о «выходках» власть имущих появлялись в СМИ с завидной регулярностью. Впрочем, тем сильнее эффект от недавней истории, произошедшей в Нижегородской области, где детей-инвалидов заставили полчаса мокнуть под ливнем в ожидании прогулки на теплоходе.

Как сообщает агентство «РИА Новости», группе из детей-инвалидов пришлось ждать посадки на теплоход под сильным ливнем в течение получаса. Изначально детей пригласили на экскурсию, но пока они гуляли, начался сильный ливень, а пристань, у которой было пришвартовано плавсредство, сильно затопило. Более того, вовремя подняться на борт, отмечается в публикации агентства, детям не удалось из-за катеров областных чиновников, которые заняли почти весь причал. В Сети даже опубликован видеоролик, на котором видно, как группа взрослых, сопровождавших детей на прогулке, стоит вместе с несовершеннолетними в ожидании посадки на корабль на лестнице, по которой мощным потоком бурлит вода, скопившаяся на пристани из-за ливня. Приводятся также данные о том, что на этот инцидент отреагировали в местной прокуратуре, где планируют провести соответствующую проверку.

Нужно ли говорить, как отреагировали россияне на этот инцидент. Несмотря на то, что для многих наших соотечественников подобные истории о чиновниках не в новинку, сдержать эмоции у большинства из них не получилось. В социальных сетях под соответствующей новостью скопилось огромное количество гневных комментариев.

«Эта страна для чиновников и олигархов. Какой вам спуск еще? Все так задумано. Геноцид населения по всем сферам жизни»;

«Да уж, чиновничьи интересы на первом плане. Если бы тонул корабль они тоже бы лезли первыми на спасательные шлюпки махая мандатами»;

«Что же может быть приятней для чиновника, чем унизить слабых и беззащитных»;

«Всё Обама виноват и Нaвальный. Катера чиновников важнее детей инвалидов, понимать надо»;

«До чего дошла Россия…»;

«Ну, это вообще какой-то дичайший позор. Почему не перенесли поездку? Насколько безопасно в принципе в такую погоду плавать? Вдруг что, эти дети не смогут вовремя воспользоваться жилетами и выплыть. Чем они там вообще думают в своих кабинетах. Это те чиновники, которые сами при этом на геликах ездят», – возмущаются в комментариях пользователи.

Рубрика: Общество

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