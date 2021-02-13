В Кемерово депутат купила себе три авто на средства общества инвалидов

Пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента Кузбасса Валентины Шмаковой.

Шмакова совмещает работу в правительстве с председательством кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов». Согласно версии следствия, она приобрела на средства организации два автомобиля, которыми пользуется в личных целях, пишет Znak.com.

Еще одно авто депутат якобы выкупила у организации за 100 тысяч рублей, но деньги за него в бухгалтерию организации фактически не внесла.

Шмакова признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Она добровольно вернула организации машины, предназначенные для перевозки пассажиров с инвалидностью.