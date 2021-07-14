На Сахалине бьют тревогу: горбуша на юго-западе острова уничтожена почти полностью

– Но как же так? Ведь промысловые предприятия должны понимать: если рыбы не будет, у них не будет ни работы, ни денег…

– В теории – все так, но на практике рыбопромышленникам все время кажется, что рыба вот-вот пойдет, что она просто задерживается, что не пришла в этом году – придет в следующим, главное - быть готовым ее поймать. И потом у всех у них кредиты, взятые под путину, обязательства перед работниками по зарплате, и еще 100 и 1 причина, чтобы ловить, и ловить, пока разрешают.

Рыбопромышленников в их вылове должны ограничивать чиновники. Это их прямая святая обязанность. Но они этого не делают, к сожалению.

– Вы, я знаю, не один год делали запросы чиновникам, били во все колокола. Какие ответы получали?

– Они предпочитают либо молчать, либо выдумывают различные объяснения, типа таких: что глобальное потепление убило горбушу, что какие-то солнечные циклы, что перестройка в океане…

Мне представляется это вопиющим цинизмом – сваливать все на глобальное потепление, когда горбушу попросту не пропускают в реки на нерест, вылавливая ее еще в море, до входа в устья.

– То есть чиновники поощряют увеличение вылова, зная, что численность популяции падает?

– Вот именно! Показательным в этом смысле стал 2011-й. Тогда рыбохозяйственный институт СахНИРО прогнозировал к вылову на юго-западе Сахалина 1,2 тыс. тонн, а областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб разрешила выловить 5,4 тыс. тонн и установить для этого 75 ставных неводов длиной 2-3 км каждый. Фактически же удалось поймать лишь 54 тонны горбуши, при среднем заполнении нерестилищ менее 5%. То есть рыбы уже почти не было, но ее продолжали ловить, продолжали надеяться на чудо.

Думаю, именно тогда, в 2011-м, были окончательно похоронены все шансы на восстановление горбуши юго-запада Сахалина. По мнению наших специалистов, горбушу линии нечетных лет сегодня можно с полной уверенностью считать окончательно уничтоженной в подавляющем большинстве рек юго-западного побережья острова. Восстановится ли она когда-либо до промысловых значений – большой вопрос.