"Лучше бы графу "Против всех" вернули": в сети обсуждают возвращение национальности в паспорт

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает необходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта графы «национальность». Как рассказал парламентарий, вопрос стал актуален, когда депутаты обсуждали «тему, связанную с коренными малочисленными народами».

«Для них актуально иметь документ, который говорил бы о национальности, потому что они в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций в виде разных квот на охоту и ловлю, ряд налоговых преференций. Им постоянно приходится доказывать, что они относятся к КМН», - пояснил депутат.

Гильмутдинов добавил, что вариант поставить отметку о национальности в паспорте может быть самым простым решением. По его словам, пока нет однозначного ответа, как удобнее решить проблему для коренных малочисленных народов.

Парламентарий рассказал, что сейчас проблему КМН решает специальный реестр, но тем, кто там не зарегистрировался, приходится доказывать свое происхождение.

«Кто-то может в реестр встать, кто-то не встать, правильно кто-то сдал документы, кто-то нет. А от этого ведь не должны умаляться их права. В этой части можно было бы подумать. Сумеем ли мы только путем реестра решить эту извечную их проблему - принадлежность к той или иной национальности?» - сказал Гильмутдинов.

В соцсетях развернулась серьезная дискуссия по этому поводу.

«Это было бы безобидным, если бы не существовало национальных республик со своими границами в едином государстве. Развал СССР нам ясно показал, к чему это привело при малейшей заварухе внутри страны», - вспоминает пенсионер.

«В соответствии с Конституцией РФ (ст. 26) каждый сам вправе определить свою национальность. Так что можешь назваться кем угодно», - видит подводный камень в ситуации россиянин.

«Лучше бы графу "Против всех" вернули», - вспоминает о других документах читатель.

«В СССР преференции были всегда у малых народностей, они имели преимущества, хотя их было мало! Думаю это плохой опыт! И возвращаться к этому не нужно!», - считает москвич.

«Это ответ Украине. Новороссия в российских паспортах признает себя русскими и крымчане тоже...» - видит политическую подоплеку в истории уралец.

«Возникает вопрос, а русские являются коренным народом? Надо думать, как жизнь всех россиян сделать лучше, а не заниматься сталкиванием лбами. По-хорошему бы вообще разогнать Госдуму. От этого органа для страны одно зло», - считает сибиряк.

«Помню, как по этой графе был сыр-бор, но тогда евреи победили, лишь этот народ стесняется своего происхождения, меняя фамилии, только из-за них убрали эту строку… Ее теперь уже в России не восстановить, не дадут», - считает читатель.

«Надоели эти телодвижения туда-сюда… То вводим, то отменяем, то опять вводим», - не понимает россиянин.

«Как это здорово сначала отменить, потом вернуть, снова отменить и затем вернуть... Имитация бурной деятельности. Главное, что думать не нужно!» - пишет напоследок петербуржец.