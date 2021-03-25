В России за сутки выявлено более 24 тысяч новых случаев заражений коронавирусом

В России за последние 24 часа зафиксировали 24 072 случая заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Полностью выздоровели после лечения за сутки 18 678 пациентов. Умерло от заболевания 779 человек.

В Москве за 24 июля заболело 3406 человек. Были госпитализированы 923 человека, скончались 103 пациента. В тяжелом состоянии находятся 564 человека. Выздоровели 5482 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 331 614.

Большое число заболевших также выявлено в Московской области (2191), Санкт-Петербурге (1934) и в Нижегородской области (534).

За весь период пандемии в России выявлен 6 126 541 случай коронавируса. Погибло 153 874 человек, выздоровели 5 490 634.