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В Москву в последнюю неделю июля придет жара, которая сменится ливнями и грозами

В среду ожидается не по сезону теплая погода до +30, но к вечеру небо закроют облака и начнется дождь

Фото: Дмитрий Мальтера

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что москвичей на грядущей неделе ждет жара до +30 градусов, которую в середине недели заменят ливни и грозы. 

«Уже в воскресенье столбики термометров вернулись в свое климатическое русло, а дальше — больше: в понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно», — цитирует Тишковца РИА Новости

По словам синоптика, в среду ожидается не по сезону тепло до +30, но к вечеру небо постепенно заволокут мощные кучевые облака и начнется дождь. В ночь на четверг он перерастет в «стену залповых ливней», вместе с ним усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 

«Зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», – подчеркнул Тишковец.

За 12 часов в Москве может выпасть до 5-10 мм осадков, а в окрестностях столицы местами — до 15-20 мм.

В четверг температура воздуха поднимется до +26 градусов, но уже к пятнице потеплеет до +30.

«Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 мм», – добавил он.

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