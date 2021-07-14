Россиян предупредили о возможном повышении цен на авиабилеты до 20%

Авиакомпании в течение года могут повысить цены на авиабилеты на 15-20% если ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом РИА Новости сообщил аналитик ИФК «Солид» Евгений Миронюк.

Как рассказал аналитик, динамика цен на авиабилеты зависит от эпидемиологической ситуации, но пока нет уверенности, что заболеваемость значительно снизится, потому что дельта-штамм слишком активен. Он отметил, что если спрос упадет, увеличение стоимости авиабилетов в августе, который является самым популярным отпускным месяцем у россиян, будет минимальным.

Однако при улучшении эпидемиологической ситуации, которая принесет повышение спроса на авиаперелеты, значительно вырастут и цены на билеты.

«Если же ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены еще на 15-20 процентов. Пострадают, разумеется, традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелеты», – заключил он.

Как объяснил уже произошедший рост цен, директор международной туристической выставки MITT Артем Чернышов, большинство авиаперевозчиков действуют по принципу динамического ценообразования. «То есть авиакомпания отслеживает спрос на каждом своем направлении и меняет тарифную сетку. Именно поэтому в высоком летнем сезоне на некоторых рейсах на популярные массовые туристические направления стоимость билетов достигает астрономических величин», – рассказал он.