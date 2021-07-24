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Экс-жена Ротенберга заявила, что "радикальные террористы из Чечни" напали на ее виллу

В компании Аркадия Ротенберга заявили, что Наталья не владеет этой недвижимостью, а брала ее в аренду

Фото: Скриншот с видео

Наталья Ротенберг выложила на своей странице в Facebook видео нападения неизвестных мужчин на ее виллу во Франции. Сама экс-супруга предпринимателя и друга президента Путина Аркадия Ротенберга утверждает, что на ее недвижимость покушаются «радикальные террористы из Чечни».

«Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность. Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам. Французская жандармерия и полиция один раз приехали и сказали, что они в это не вмешиваются, было видео, что полиция сотрудничает с террористами. Открыты уголовные дела на всех участников без исключения, дальше больше»

, – написала Наталья Ротенберг.

Как пишет РБК, издание Nice-matin во Франции связалось с компанием SCI Villa Shoshana, принадлежащей аркадию Ротенбергу и там заявили, что вилла не принадлежит экс-супруге предпринимателя.

Адвокат Ротенберга Софи Жонке назвала заявление Натальи клеветой и пояснила, что экс-жена предпринимателя сейчас живет в Армении, а виллу под Ниццей она снимала в аренду.

Про передел собственности в семье Ротенберг много рассказывали французские СМИ. Сообщалось, что сама Наталья должна была получить 40% от площади виллы, а 60% должно было достаться их общей дочери.

Бракоразводный процесс начался в мировом суде Тушинского района Москвы, а продолжился в Лондоне.

Теги: #Ротенберг

Рубрика: Общество

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