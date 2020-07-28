«Задача ЦИК обеспечить победу «ЕдРа» с перевесом в 146 %»: в сети в бешенстве от новых деяний Памфиловой

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, вычеркнув из него Павла Грудинина.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек», - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.

И списка кандидатов исключен директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Поводом для этого решения ЦИК стало письмо от экс-супруги Грудинина, якобы поступившее в ведомство ранее, о том, что у него имеется доля в иностранной кампании.

«Частью 13 ФЗ предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов», - говорится в документах.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в ЦИК из генпрокуратуры уже после рассмотрения на рабочей группе полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать Грудинина в качестве кандидата.

Понятно, что очередные «вычеркивания» ЦИКом сильных кандидатов уже настолько надоели людям, что в соцсетях ведомство поливают на чем свет стоит. Да, Грудинин не у всех в любимчиках, но люди прекрасно понимают, для чего это «вычеркивание» было нужно.

«Зато в Госдуму пройдут очередные артисты и певцы, и это меня очень «радует», - иронизирует читатель.

«Я не идеализирую Грудинина, но считаю, что закон должен быть для всех един. Особенно для тех, кто стоит у руля государства. А у нас наоборот правитель все организует под себя и для себя», - считает россиянин.

«Путин говорил, что политическая система развивается в России, но видимо в сторону тоталитарного режима...» - расстроен москвич.

«Для тех, кто никакими навыками, кроме казнокрадства и коррупции, не владеет, любой честный и компетентный человек представляет опасность», - пишет пенсионер.

«Если на слово поверили его бывшей жене, то почему бы на слово не поверить и самому Грудинину?» - задает риторический вопрос читатель.

«Крепко перетрухнула российская власть после участия Грудинина в президентских выборах, и теперь идёт на любую пакость. И ещё говорят о порядочности выборной кампании!» - в бешенстве россиянин.

«Грядущие выборы, будут ещё спорней, чем у Трампа и Байдена...» - предполагает сибиряк.

«5 баллов! Человек хоть трудится и людям пользу приносит! В отличие от миллиардеров, которые по совместительству друзья Путина!» - пишет уралец.

«Задача ЦИК, по-моему, обеспечить сокрушительную победу партии власти с перевесом если не в 146%, то в 76%-78% как минимум», - считает студент.

«То есть заявление бывшей жены теперь хватит для исключения? Хотя, если на какого-нибудь единороса напишут - то пофиг. Сразу же потребуют ВЕСОМЫХ доказательств», - уверен профессор.