Сегодня, в 17:32

«Задача ЦИК обеспечить победу «ЕдРа» с перевесом в 146 %»: в сети в бешенстве от новых деяний Памфиловой

ЦИК не допустил до выборов Павла Грудинина, из-за какого-то письма бывшей жены, якобы пришедшего в ведомство

Фото: mskagency.ru

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, вычеркнув из него Павла Грудинина.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек», - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.

И списка кандидатов исключен директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Поводом для этого решения ЦИК стало письмо от экс-супруги Грудинина, якобы поступившее в ведомство ранее, о том, что у него имеется доля в иностранной кампании.

«Частью 13 ФЗ предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов», - говорится в документах.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в ЦИК из генпрокуратуры уже после рассмотрения на рабочей группе полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать Грудинина в качестве кандидата.

Понятно, что очередные «вычеркивания» ЦИКом сильных кандидатов уже настолько надоели людям, что в соцсетях ведомство поливают на чем свет стоит. Да, Грудинин не у всех в любимчиках, но люди прекрасно понимают, для чего это «вычеркивание» было нужно.

«Зато в Госдуму пройдут очередные артисты и певцы, и это меня очень «радует», - иронизирует читатель.

«Я не идеализирую Грудинина, но считаю, что закон должен быть для всех един. Особенно для тех, кто стоит у руля государства. А у нас наоборот правитель все организует под себя и для себя», - считает россиянин.

«Путин говорил, что политическая система развивается в России, но видимо в сторону тоталитарного режима...» - расстроен москвич.

«Для тех, кто никакими навыками, кроме казнокрадства и коррупции, не владеет, любой честный и компетентный человек представляет опасность», - пишет пенсионер.

«Если на слово поверили его бывшей жене, то почему бы на слово не поверить и самому Грудинину?» - задает риторический вопрос читатель.

«Крепко перетрухнула российская власть после участия Грудинина в президентских выборах, и теперь идёт на любую пакость. И ещё говорят о порядочности выборной кампании!» - в бешенстве россиянин.

«Грядущие выборы, будут ещё спорней, чем у Трампа и Байдена...» - предполагает сибиряк.

«5 баллов! Человек хоть трудится и людям пользу приносит! В отличие от миллиардеров, которые по совместительству друзья Путина!» - пишет уралец.

«Задача ЦИК, по-моему, обеспечить сокрушительную победу партии власти с перевесом если не в 146%, то в 76%-78% как минимум», - считает студент.

«То есть заявление бывшей жены теперь хватит для исключения? Хотя, если на какого-нибудь единороса напишут - то пофиг. Сразу же потребуют ВЕСОМЫХ доказательств», - уверен профессор.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 2 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 2 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 2 дня назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 2 дня назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 3 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 4 минуты назад

Во все тяжкие в Петербурге: Владелец нарколаборатории открыл стрельбу в полицейских

Общество 17 минут назад

«Давно пора разогнать ГИБДД!» В сети обсуждают слухи о грядущей ликвидации ведомства

Политика 19 минут назад

Эстония поможет Литве с колючей проволокой. Её не хватило для стены с Беларусью

Общество 51 минуту назад

Эксперт подсказал Памфиловой, что делать с кандидатами-двойниками

Общество 1 час назад

Паспорт без детей и брака - в чем опасность?

Общество 1 час назад

Стоявшие в пробке водители сдвинули опрокинувшийся грузовик, чтобы проехала скорая с ребенком

Политика 1 час назад

«Пора выслать Собянина за рубеж»: депутат Госдумы сделал громкое заявление

Общество 2 часа назад

В четыре отдаленных района Москвы могут провести метро после 2025 года

Общество 2 часа назад

«Кремль готовится к смене власти в Киеве»: политолог назвал имя нового президента Украины

Общество 2 часа назад

Санкции против Wildberries в Украине объяснили продажей российской военной формы

Политика 3 часа назад

"Абсолютно незаконное решение": КПРФ оспорит недопуск Грудинина в Верховном суде

Политика 3 часа назад

Навальный необычно поздравил жену с днем рождения

Политика 3 часа назад

Кто преемник Путина? Касьянов дал прогноз на будущее президента

Политика 3 часа назад

"Путин забыл основополагающий принцип Дзюдо": Политолог оценил недопуск Грудинина

Происшествия 4 часа назад

Застрелившие замначальника уголовного розыска в Ставрополе скрылись от полиции

Происшествия 4 часа назад

На Кубани в ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

Общество 4 часа назад

"ЦИК превращается в ЦИрК". Грудинина официально не допустили до выборов в Госдуму

Общество 4 часа назад

Грудинин попросил ЦИК дать избирателям самим решать, может он быть депутатом или нет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика