Паспорт без детей и брака - в чем опасность?
Смогут ли мошенники воспользоваться тем, что в паспорте больше не будет записи о браке и несовершеннолетних детях, «Собеседнику» объяснил юрист Гиоргий БАШИНУРИДЗЕ из юридической компании «Юристат»
– В главном российском документе удостоверения личности больше необязательно вписывать несовершеннолетних детей и ставить штамп о браке или его расторжении. В интернете уже появились алармистские статьи – мол, теперь будет бум мошеннических сделок по жилью, где попросту «забудут» про права маленьких детей…
На самом деле все это лишь страшилки.
Постановление, которое премьер Мишустин подписал еще 15 июля (и с того же дня оно вступило в силу), касается в первую очередь порядка оформления паспортов граждан РФ. И тут – только плюсы: после подачи заявления срок выдачи паспортов сократился с 10/30 до 5 дней. И если раньше после наступления возраста обязательной смены паспорта (20 и 45 лет) старый был действителен еще месяц, то сейчас – 90 дней.
А вот то, что все обсуждают, всего лишь уточнение законодательства. Сделано четкое разграничение: обязательно должен быть указан адрес регистрации и (для мужчин) воинская обязанность, все остальное – по желанию. То есть вы можете попросить внести в паспорт и несовершеннолетних детей, и отметки о браке или его расторжении, и сведения о ранее выданных общероссийских и загранпаспортах, и свой ИНН, и группу крови. Но все это – необязательно.
По сути, новация ничего не меняет: и сегодня сам по себе штамп в паспорте о браке не является правовым основанием, чтобы считать его заключенным. Как и запись о наличии детей – признание факта отцовства или материнства.
Для делового оборота (например, продажа или покупка квартиры) нотариус обязан проверять наличие супруги и детей по данным ЗАГСа. Точно так же и суды проверяют это отнюдь не по паспорту, а запрашивают официальные органы.
В общем, не могу согласиться с тем, что теперь могут быть массово нарушены чьи-либо интересы. Максимум, что может произойти – сокрытие информации на первичном уровне, но при дальнейшей проверке все обязательно вскроется (нотариус в любом случае обязан все проверить).
Большая часть добровольных сведений и впрямь не так уж нужна. Но что я бы посоветовал туда внести непременно: данные о группе крови. В экстренной ситуации, когда необходимо срочно узнать группу крови больного, это может спасти жизнь.
Теги: #новое законы, #паспорт, #законодательство изменения
Рубрика: Общество