Паспорт без детей и брака - в чем опасность?

А вот то, что все обсуждают, всего лишь уточнение законодательства. Сделано четкое разграничение: обязательно должен быть указан адрес регистрации и (для мужчин) воинская обязанность, все остальное – по желанию. То есть вы можете попросить внести в паспорт и несовершеннолетних детей, и отметки о браке или его расторжении, и сведения о ранее выданных общероссийских и загранпаспортах, и свой ИНН, и группу крови. Но все это – необязательно.

По сути, новация ничего не меняет: и сегодня сам по себе штамп в паспорте о браке не является правовым основанием, чтобы считать его заключенным. Как и запись о наличии детей – признание факта отцовства или материнства.

Для делового оборота (например, продажа или покупка квартиры) нотариус обязан проверять наличие супруги и детей по данным ЗАГСа. Точно так же и суды проверяют это отнюдь не по паспорту, а запрашивают официальные органы.

В общем, не могу согласиться с тем, что теперь могут быть массово нарушены чьи-либо интересы. Максимум, что может произойти – сокрытие информации на первичном уровне, но при дальнейшей проверке все обязательно вскроется (нотариус в любом случае обязан все проверить).

Большая часть добровольных сведений и впрямь не так уж нужна. Но что я бы посоветовал туда внести непременно: данные о группе крови. В экстренной ситуации, когда необходимо срочно узнать группу крови больного, это может спасти жизнь.



