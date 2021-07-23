На члена СПЧ при президенте завели дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией"

На члена Совета по правам человека при президенте России и главу Комитета против пыток Игоря Каляпина составили протокол о сотрудничестве с «нежелательной» в России чешской некоммерческой организацией «Человек в беде». Он разместил на сайте «Комитета против пыток»* несколько связанных с ней материалов с 2015 по 2017 годы, когда НКО ещё не была объявлена «нежелательной». Это произошло лишь в 2019 года.

Как пишет «Новая газета», протокол по статье 20.33 КоАП РФ на правозащитника составили по доносу в госорганы экс-члена Общероссийского народного фронта в Нижнем Новгороде Ильи Савинова. По информации издания, это уже не первый донос, который г-н Савинов написал на нижегородских активистов. Утверждается, что имя Савинова присутствует в делах покончившей с собой журналистки Ирины Славиной** и создателя «Церкви летающего макаронного монстра» Михаила Иосилевича, которому вменяется уголовная статья об участии в деятельности «нежелательной организации».

Каляпину грозит штраф до 15 тысяч рублей.

*Юридическое лицо «Комитет против пыток», под которым организация работала ещё в 2015 году, объявлена в России «иностранным агентом», однако сейчас она работает без юрлица.

**(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)