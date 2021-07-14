Климатолог объяснил с чем связаны аномальные морозы в Африке и стоит ли беспокоиться

Минувшей ночью значительное понижение температуры было зафиксировано в 19 районах Южно-Африканской Республики, в некоторых температура опустилась до -9,9 градусов и впервые выпал снег. Как сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», это простая погодная аномалия и поводов для паники нет.

«Я оцениваю это как просто погодную аномалию. Сейчас в Южном полушарии зима в разгаре, над Антарктидой холодно, моря антарктические покрыты морскими льдами, там довольно холодно. В определённых условиях, как и в Северном полушарии, случаются вторжения холодных антарктических масс. У нас тоже бывали случаи, когда замерзало Азовское море. Холодные вторжения случались и в Европе вплоть до средиземноморских широт. Аналогичная ситуация происходит и в Южном полушарии, поэтому мне сложно это уместить в контекст изменений климата. По-моему, это просто погодная аномалия, значительно крупнее такая, не более», – объяснил ученый.

Ранее температура почти в -10 градусов и выпавший снег были зафиксированы в ЮАР в городе Кимберли и прилегающих районах впервые за всю историю метеонаблюдений. Как отмечается, холодная погода продержится на территории страны еще неделю.