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"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Не секрет, что многие настроены крайне негативно в отношении любых органов, отвечающих за борьбу с пандемией в России

Фото: Global Look Press

В Роспотребнадзоре накануне решили выдать новую порцию рекомендаций и данных относительно последствий течения заболевания коронавирусной инфекцией в острой фазе. Отмечается, что у всех пациентов после этого медики выявляют схожие симптомы.

«Согласно данным зарубежных и отечественных специалистов, у всех пациентов наблюдается общая утомляемость, одышка, общая слабость, а также снижение толерантности к значительным физическим нагрузкам. Особенно это касается граждан, которые работают во вредных условиях труда», – заявляют в центре профилактики и охраны здоровья рабочий промышленных предприятий при екатеринбургском Роспотребнадзоре.

Кроме всего прочего, сообщается, что возможно появление болей в области за грудиной, учащение сердцебиения, депрессивные и тревожные состояния, нарушения сна, боли в суставах, выпадение волос и разного рода когнитивные нарушения. Все это, утверждают в ведомстве, свидетельствует о развитии так называемого «постковидного синдрома», поэтому переболевшие граждане нуждаются в помощи для восстановления здоровья.

Реабилитацию, подчеркивают специалисты, необходимо начинать уже в условиях отделений интенсивной терапии сразу после того, как состояние пациента стабилизируется. Проводится она в три этапа вплоть до полного выздоровления и включает в себя как медикаментозное лечение, так и бальнеологическую терапию вместе с тепловым и грязевым лечением. Сюда же входят работа с психологом, эрготерапевтом, кинезиотерапия и ЛФК.

Примечательно, что ряд россиян, настроенных в отношении любых органов власти и администрирования, отвечающих за борьбу с пандемией в России, негативно, даже эту информацию восприняли в штыки. Впрочем, удивительного в этом мало – доведенные до крайне степени напряженности ограничениями, кодами и обязательной вакцинацией граждане пребывают в растерянности, а в этом состоянии для многих характерна раздражительность. Именно по этой причине в социальных сетях пользователи в буквальном смысле взбесились и набросились на Роспотребнадзор и его информацию, попутно передав «привет» федеральным властям.

«Бензин дорожает, морковь дорожает, скоро хлеб подорожает, а нас каким-то вирусом запугать хотят!»;

«В задницу ваш Роспотребнадзор, никто тупым чиновникам не верит»;

«Вот сказочники! Чего только не придумают»;

«Реабилитация, сами то поняли, что наклепали, людей гонят под дулом револьвера колоть химию, угрожая уволить, лишить премии, отстранить от работы без зарплаты, а вы реабилитация! Кто отпустит, подыхать будешь на рабочем месте»;

«Обязательная вакцинация запрещена в ЕС. А наши про это молчат»;

«Хочешь привиться – нет вакцины, не хочешь – заставят. Гнилая система»;

«Хватит пудрить людям мозги», – возмущаются они в комментариях. 

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