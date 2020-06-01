Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Голливудский актер Шон Пенн принял решение бойкотировать съемки сериала Gaslit до тех пор, пока все, кто трудятся над проектом, не сделают прививки от COVID-19. Речь идет обо всех людях, вовлеченных в процесс создания сериала, а не только тех, кто работает на съемочной площадке. Об этом пишет Deadline.

Чтобы содействовать всеобщей вакцинации команды продакшена, Шон Пенн готов профинансировать прививки с привлечением средств своего благотворительного фонда CORE.

Издание пишет, что ультиматум актера может отразиться на всей отрасли, так как сейчас в Лос-Анжелесе активно заговорили об индийском штамме коронавируса, из-за которого в США вновь вводятся ряд ограничений, к примеру, по ношению масок в общественных местах.

Пока работающая над проектом студия ввела обязательную вакцинацию лишь для актеров и участников съемочного процесса, которые контактируют с ними. Тех, кто сделал прививку, просят принести в студию специальную справку, которая позволит работодателю убедиться в этом.

Политический сериал Gaslit рассказывает историю приведшего к отставке Никсона Уотергейтского скандала первой половины 70-х годов прошлого века. Шон Пенн в нем должен сыграть генерального прокурора Джона Митчелла, а в роли его супруги выступит актриса Джулия Робертс.