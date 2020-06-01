Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта
Артист требует, чтобы все работники кинопродакшена были привиты. До тех пор он отказался выходить на площадку
Голливудский актер Шон Пенн принял решение бойкотировать съемки сериала Gaslit до тех пор, пока все, кто трудятся над проектом, не сделают прививки от COVID-19. Речь идет обо всех людях, вовлеченных в процесс создания сериала, а не только тех, кто работает на съемочной площадке. Об этом пишет Deadline.
Чтобы содействовать всеобщей вакцинации команды продакшена, Шон Пенн готов профинансировать прививки с привлечением средств своего благотворительного фонда CORE.
Издание пишет, что ультиматум актера может отразиться на всей отрасли, так как сейчас в Лос-Анжелесе активно заговорили об индийском штамме коронавируса, из-за которого в США вновь вводятся ряд ограничений, к примеру, по ношению масок в общественных местах.
Пока работающая над проектом студия ввела обязательную вакцинацию лишь для актеров и участников съемочного процесса, которые контактируют с ними. Тех, кто сделал прививку, просят принести в студию специальную справку, которая позволит работодателю убедиться в этом.
Политический сериал Gaslit рассказывает историю приведшего к отставке Никсона Уотергейтского скандала первой половины 70-х годов прошлого века. Шон Пенн в нем должен сыграть генерального прокурора Джона Митчелла, а в роли его супруги выступит актриса Джулия Робертс.
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Рубрика: Общество