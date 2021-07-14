"Санитарное дело" бьет по детям Анастасии Васильевой
У ребенка главы профсоюза "Альянс врачей"*, фигурантки "санитарного дела" вновь случился приступ удушья на фоне стресса
Напомним, «санитарное дело» было открыто после январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. По нему также проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Мария Алехина и ряд других известных политических и общественных деятелей.
Это уже второй случай, когда жизнь девочки оказывается в опасности из-за уголовного преследования ее матери. В первый раз у ребенка случился приступ удушья, когда суд поместил Васильеву под домашний арест в квартиру… ее бывшего супруга. Адвокату Дмитрию Джулаю стоило больших усилий, чтобы это решение было отменено. Анастасия же тогда нарушила меру пресечения и поехала к дочери, чтобы сделать ей укол.
– Сейчас какая-то сволочь сказала [дочери Анастасии], что её маму могут посадить на 2 года, – рассказал Дмитрий Джулай. – Девочка плачет и не встаёт. Это ужасно.
У одного из детей Анастасии хроническая астма, у другого – приступы отеков Квинке. В обоих случаях приступы бывают из-за стрессовых ситуаций.
– Это не предположение, это написано в медицинских документах, приобщенных к материалам дела, – поясняет адвокат.
Напомним, «санитарное дело» было открыто после январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. По нему также проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Мария Алехина и ряд других известных политических и общественных деятелей.
*"Профсоюз врачей" внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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