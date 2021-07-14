"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Удивительно, но с той же убедительностью, с какой российские власти доказывают россиянам, что в стране слишком много получателей пенсий в соотношении с работающими гражданами, оправдывая пенсионный возраст, они продвигают идею о том, чтобы выплачивать пенсии трудовым миллионам мигрантов, приезжающих в страну исключительно на заработки.

Нет, судить приезжих из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик никакого смысла нет, они, движимые вполне понятными мотивами, находят в России спасение от нищеты на родине. Причем, всякий раз возвращаются домой обратно, увозя с собой львиную долю денег, заработанных за выполнение неквалифицированного труда в РФ. Да и идея о том, чтобы платить приезжим из стран Средней Азии и других соседних государств пенсии, если их работодатели будут делать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд, на первый взгляд видится вполне логичной и в чем-то даже оправданной.

Но есть одна проблема. Рабочий стаж, которого россиянам с учетом недавней пенсионной реформы требуется наработать довольно много, будет считаться вовсе не в пользу граждан РФ. Предлагается принимать во внимание стаж, наработанный трудовыми мигрантами у себя на родине, а значит, получать российскую пенсию из российского бюджета они смогут даже в том случае, если большую часть жизни проработали в родной стране и, разумеется, никогда не приносили денег российскому бюджету и не делали соответствующих отчислений в ПФР.

На эту несправедливость обратил внимание известный российский политолог Илья Гращенков, отметивший, что новые инициативы российских властей создают все предпосылки для популяризации так называемого «пенсионного туризма» для миллионов приезжих из среднеазиатских стран.

«Россия в будущем начнет платить пенсии гастарбайтерам. Уже в ближайшее время – приезжим из Таджикистана, а в скором будущем – из Узбекистана и Киргизии. На очереди также Казахстан и другие страны-члены Евразийского экономического союза. Логика здесь сугубо экономическая, вроде как необходимо стимулировать все эти страны оставаться в составе ЕАЭС, нормировать «общую экономику», а также вынудить работодателей мигрантов выплачивать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд. Вот только последний пункт может оказаться самым спорным, поскольку при уплате налогов мигранты перестанут быть привлекательной рабочей силой.

Кроме всего прочего, трудовым мигрантам для получения пенсии необходимо выработать определенный стаж, причем, точно такой же, как и для россиян. Но эта мера спорная, поскольку принимается во внимание рабочий стаж в обеих странах, однако пенсии в России значительно выше, чем в странах Средней Азии. А потому есть опасения, что это спровоцирует «пенсионный туризм», при котором жители стран ЕАЭС будут оформлять пенсии в России, а жить на них – у себя на родине. Собственно говоря, то же самое сейчас происходит с доходами мигрантов, которые вывозят из России до 80% заработанных здесь денег», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram канале.



