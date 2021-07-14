Сегодня, в 12:01

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Илья Гращенков считает, что новые инициативы властей создают все предпосылки для популяризации "пенсионного туризма"

Фото: Global Look Press

Удивительно, но с той же убедительностью, с какой российские власти доказывают россиянам, что в стране слишком много получателей пенсий в соотношении с работающими гражданами, оправдывая пенсионный возраст, они продвигают идею о том, чтобы выплачивать пенсии трудовым миллионам мигрантов, приезжающих в страну исключительно на заработки.

Нет, судить приезжих из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик никакого смысла нет, они, движимые вполне понятными мотивами, находят в России спасение от нищеты на родине. Причем, всякий раз возвращаются домой обратно, увозя с собой львиную долю денег, заработанных за выполнение неквалифицированного труда в РФ. Да и идея о том, чтобы платить приезжим из стран Средней Азии и других соседних государств пенсии, если их работодатели будут делать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд, на первый взгляд видится вполне логичной и в чем-то даже оправданной.

Но есть одна проблема. Рабочий стаж, которого россиянам с учетом недавней пенсионной реформы требуется наработать довольно много, будет считаться вовсе не в пользу граждан РФ. Предлагается принимать во внимание стаж, наработанный трудовыми мигрантами у себя на родине, а значит, получать российскую пенсию из российского бюджета они смогут даже в том случае, если большую часть жизни проработали в родной стране и, разумеется, никогда не приносили денег российскому бюджету и не делали соответствующих отчислений в ПФР.

На эту несправедливость обратил внимание известный российский политолог Илья Гращенков, отметивший, что новые инициативы российских властей создают все предпосылки для популяризации так называемого «пенсионного туризма» для миллионов приезжих из среднеазиатских стран.

«Россия в будущем начнет платить пенсии гастарбайтерам. Уже в ближайшее время – приезжим из Таджикистана, а в скором будущем – из Узбекистана и Киргизии. На очереди также Казахстан и другие страны-члены Евразийского экономического союза. Логика здесь сугубо экономическая, вроде как необходимо стимулировать все эти страны оставаться в составе ЕАЭС, нормировать «общую экономику», а также вынудить работодателей мигрантов выплачивать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд. Вот только последний пункт может оказаться самым спорным, поскольку при уплате налогов мигранты перестанут быть привлекательной рабочей силой.

Кроме всего прочего, трудовым мигрантам для получения пенсии необходимо выработать определенный стаж, причем, точно такой же, как и для россиян. Но эта мера спорная, поскольку принимается во внимание рабочий стаж в обеих странах, однако пенсии в России значительно выше, чем в странах Средней Азии. А потому есть опасения, что это спровоцирует «пенсионный туризм», при котором жители стран ЕАЭС будут оформлять пенсии в России, а жить на них – у себя на родине. Собственно говоря, то же самое сейчас происходит с доходами мигрантов, которые вывозят из России до 80% заработанных здесь денег», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram канале.


Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 21 час назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 23 часа назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Общество 27 минут назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 42 минуты назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 1 час назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 2 часа назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 3 часа назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Общество 3 часа назад

Питер запретили называть "Расчленинградом"

Общество 4 часа назад

Директор школы ответил губернатору, обругавшему его за критику ремонта с плесенью

Политика 5 часов назад

Главное к 23 июля: Аргентину кинули со "Спутником V", молодежь научат сидеть дома, ЕС не оценил наши репрессии

Происшествия 6 часов назад

В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост, подтоплены около 650 домов

Общество 15 часов назад

"Токсичные трусы – где-то я это недавно слышал": в сети шутят над исследованием Роскачества

Общество 17 часов назад

"Голикову и Собянина на выход": россияне возмущены новым заявлением вице-премьера о вакцинации

Политика 19 часов назад

Что случилось 22 июля: Россия судится с Украиной, в "Пятерочке" пустые полки, а рубль выезжает лишь на "Бигмаке"

Общество 19 часов назад

Пляжи Москвы и Московской области

Общество 19 часов назад

"Азиатчину надо тушить на корню": политтехнолог рассказал о сборе с жителей Якутии денег на тушение пожаров

Общество 17:59

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу, хотя ЕСПЧ запретил это делать

Задержанного в России белорусского спортсмена экстрадировали. ЕСПЧ временно запретил отправлять его на родину

Общество 20 часов назад

«Ефремов не мог забеременеть, а она сможет»: в сети просят суд не менять меру пресечения Башкировой

Общество 20 часов назад

"Ждем, что скажет президент": в сети иронизируют над контролем Бастрыкина бытовой ссоры с участием сына Пьехи

Политика 20 часов назад

Команда Навального рассказала, как и за чей счет Володин пиарится в Саратове

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика