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Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Власти Ленобласти отстранили от ремонта Лукашевской школы подрядчика и директора, поспорившего с губернатором

Фото: Максим Миронков

Фото плесени в школе уже полсе ремонта Znak.com предоставил директор Максим Миронков

Руководство Ленобласти приняло решение устранить из процесса проведения ремонтных работ в Лукашевской школе как подрядчика, сделавшего реновацию с плесенью и дырами, так и директора учебного заведения Максима Миронкова, который отказался такие работы принимать, а затем вступил в публичную полемику с губернатором Ленобласти, раскритиковавшим его позицию.

«Ситуация в Лукашевской школе развивается в интересах детей: конфликтующие стороны — директор и подрядчик — выведены из процесса ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации. В дальнейшем за ремонт в школе будет отвечать профильный депстрой Гатчинского района и новый подрядчик.

Уже после того, как в школе был проведен ремонт, директор пожаловался, что под плиткой на первом и втором этажах образовалась плесень. Были обнаружены и другие серьезные недочеты. Директор потратил 40 тысяч рублей из личных средств, чтобы организовать техническую проверку на соответствие проведенных работ техзаданию. Она подтвердила нарушения.

После публичных заявлений Миронкова губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обрушился с критикой в его адрес, усомнившись в целях и действиях директора школы. Затем Миронков ответил уже лично главе региона, заявив о возможной коррупции в администрации Гатчинского района.

Рубрика: Общество

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