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Лучше плесень, чем амбиции. Губернатор осудил директора за жалобы на плесень после ремонта

Губернатор Ленобласти раскритиковал директора, который жалуется на ремонт, после которого школу покрыла плесень

Фото: Максим Миронков

Фото плесени в школе уже полсе ремонта Znak.com предоставил директор Максим Миронков

В Лукашевской школе с октября прошлого года проводят ремонт. Её директор Максим Миронков находится на больничном, но уже не раз заявлял, что не намерен принимать работы у фирмы-подрядчика, так как категорически не уговорён их качеством. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который, впрочем, не стал занимать конкретную сторону в вопросе ремонта, разразился публичной критикой в адрес директора.

«Нужно чётко понимать, что движет интересы директора. Получить качественную школу? Давайте, мы проверяем всё и даём замечания. Реализовать свои амбиции? Тогда надо понять, что ему дорого», — приводит слова чиновника 47channel. Губернатор говорит, что г-н Миронков уже несколько месяцев по разным причинам находится на больничном, не подписывает документы по ремонту и не участвует в процесс проведения работ строителями, как якобы делают директора других школ.

«Поведение директора вызывает у меня удивление (...) Как-то не красит наш педагогический коллектив такой директор», — возмущается г-н Дрозденко.

Он уверен, что в дальнейшем контролировать работы должны в профильном комитете.

Входит ли контроль за отделочными работами в компетенции директора школы, не уточняется.

Сам директор Миронков ранее рассказывал, что крайне недоволен теми результатами, которые представляют строители: он жалуется (и приводит фотографии), что после ремонта плесенью покрылись первые два этажа.

«Стены недокрасили, в них и в полах дыры, полы не выровняли, между ними и стенами зазоры, из стен и с потолков свисают провода», — приводит Znak.com описание происходящего в учебном заведении от одной из бывших учениц школы.

Директор потратил 40 тысяч рублей из собственного кармана, чтобы провести независимую экспертизу, подтвердившую, что «планы работ не соответствуют требованиям технических регламентов». Заключение экспертизы также есть в распоряжении издания. Миронков жалуется, что контракты на строительные работы в Гатчинском районе достаются близким к местной администрации фирмам.

По словам директора, его нынешний больничный обусловлен проблемами с сердцем и нервами, которые, по опасению врачей, могут привести к инфаркту.

Рубрика: Общество

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