Директор школы ответил губернатору, обругавшему его за критику ремонта с плесенью

В Ленобласти продолжается публичная схватка губернатора Александра Дрозденко с директором Лукашевской школы Максимом Миронковым. Всё началось с того, что в учебном заведении сделали ремонт, который, по словам директора, совершенно невозможно принять. Тогда глава региона, не отрицая что ремонт мог действительно быть некачественным, решил раскритиковать не подрядчика, а самого директора, упрекнув его в неких личных амбициях и обвинив в халатном отношении к ремонту.

«Поведение директора вызывает у меня удивление (...) Как-то не красит наш педагогический коллектив такой директор», — заявлял губернатор, жалуясь, что Мироненков якобы личным авто преграждал путь ремонтным бригадам и отказывался подписывать документы.

«Мне непонятны ваши пассажи в прессе, что директор школы препятствует ходу стройки. Имеющиеся документы, к сожалению, с которыми вас не ознакомили, говорят о другом», — парирует директор Мироненков (цитата по Znak.com). По его словам, уже две недели он лишен возможности попасть в свой кабинет из-за соответствующего указания местного комитета по образованию: «пройтись по школе и оценить текущую ситуацию. И в этом случае я тоже препятствую?»

При этом он уверен, что в привлечении компании-подрядчика АО «РемСпецТех» к ремонту, который в итоге был выполнен лишь на 55% и крайне некачественно, с многочисленными нарушениями, присутствует элемент коррупции:

«Я так понимаю, что следствие выявит еще не одну схему краж из бюджета», — говорит директор, напоминая губернатору, что правоохранительные органы уже возбудили против администрации Гатчинского района одно уголовное дело за взятку в связи с ремонтом школ.

При этом свою мотивацию, которой интересовался глава региона, Мироненков объясняет простым тезисом: «Fais ce que dois, advienne, que pourra», — что в переводе на русский означает «Делай, что должно, и будь, что будет».