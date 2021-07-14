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Басманный суд возглавил военный судья

В Москве сменились сразу двое председателя судов, в том числе и самого известного, который арестовывает фигурантов громких дел.

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Фото: @Pixabay

Квалификационная коллегия Москвы рекомендовала к назначению четырех председателей районных судов столицы. При этом в двух из них меняется руководство, в том числе и ключевом городском суде - Басманном, где рассматриваются ходатайства Следственного комитета об аресте фигурантов.

Как стало известно Sobesednik.ru, на должность председателя столичного Басманного суда ККС рекомендовала бывшего главу Гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимира Голованова, который только в марте был переназначен на 6-летний срок. Неожиданное назначение объясняется тем, что вышестоящим для Гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону является Южный окружной военный суд, который ранее возглавлял нынешний руководитель Мосгорсуда Михаил Птицын.

В свою очередь действующий руководитель этой инстанции Ирина Вырышева рекомендована на должность судьи Мосгорсуда. Она известна по своему участию в ряде резонансных дел. Так, ранее Вырышева приговорила к 14 годам колонии бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова по делу о хищениях. Кроме того, судья отправила в колонию бывших следователей СК Александра Сорокина и Сергея Дубинского, обвиняемых в коррупции. Она переходит на работу в Мосгорсуд.

Басманный суд рассматривает ходатайства СКР, именно поэтому там проходят аресты по самым громким делам. За последние годы этот суд арестовал несколько российских губернаторов (Никиту Белых, Сергея Фургала), отправил под домашний арест экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. В 2003 году именно Басманный суд арестовал главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Кроме того, меняется руководство еще в одном московском суде. Так, Симоновский районный суд может возглавить Юлия Кинашева, которая до этого была председателем Сормовского районного суда Нижнего Новгорода. Председателем Зеленоградского районного суда будет переназначен Сергей Трефилов, а Люблинского райсуда - Ирина Орешкина.

Согласно действующему законодательству, представление о назначении судей должен дать Верховный суд. После этого документ подписывает президент РФ Владимир Путин.

Теги: #суды, #Москва

Рубрика: Общество

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